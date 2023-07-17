https://sputnikarabic.ae/20230717/إيران-وسلطنة-عمان-تدرسان-مقترح-عقد-اجتماع-للدول-المطلة-على-الخليج-إضافة-إلى-اليمن-1079157824.html

إيران وسلطنة عمان تدرسان مقترح عقد اجتماع للدول المطلة على الخليج إضافة إلى اليمن

إيران وسلطنة عمان تدرسان مقترح عقد اجتماع للدول المطلة على الخليج إضافة إلى اليمن

وجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الاثنين، "الشكر إلى سلطنة عمان على جهودها لتقريب وجهات النظر وتسهيل الحوار الإقليمي". 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T19:45+0000

2023-07-17T19:45+0000

2023-07-17T19:45+0000

أخبار إيران

إيران

أخبار العالم الآن

العالم

سلطنة عمان

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077529535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6771e7121964a6080fdda706f9b60597.jpg

وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، إن "سلطنة عمان تبذل جهدا لإلغاء العقوبات المفروضة على إيران"، مشيرا أنهما "ناقشا مقترحا لعقد اجتماع للدول المطلة على الخليج إضافة إلى اليمن".وأعرب عن أمله أن تؤدي المحادثات بشأن اليمن إلى وقف الحرب ورفع الحصار والوصول إلى حوار يمني يمني، داعيا إلى ضرورة الوصول إلى حل سياسي.من جانبه، قال البوسعيدي إنه "ناقش مع نظيره الإيراني إمكانية التوصل إلى اتفاق لمنح أفضلية تجارية بين سلطنة عمان وإيران"، مؤكدا أن سياسة السلطنة تقوم على مبادئ حسن الجوار ولعب دور إيجابي للتقارب بين الدول ونزع فتيل التوتر قدر الإمكان.وكان وزير الخارجية الإيراني قد زار سلطنة عمان، الشهر الماضي، برفقة وفد سياسي، حيث كان في استقباله في المطار عدد من كبار المسؤولين العمانيين.ويأتي ذلك تلبية لدعوة وزير خارجية عُمان، وتعد هذه الزيارة هي الثانية من نوعها في غضون الشهرين الأخيرين.جاء ذلك بعد أيام من إجراء السلطان هيثم بن طارق زيارة إلى إيران، وسط تساؤلات حول الدور الذي يمكن أن تؤديه السلطنة لإعادة العلاقة بين مصر وإيران.

https://sputnikarabic.ae/20230525/من-مصر-إلى-إيران-هل-تتمكن-سلطنة-عمان-من-تحقيق-التقارب-بين-القاهرة-وطهران-1077433316.html

أخبار إيران

إيران

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, سلطنة عمان, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, الأخبار