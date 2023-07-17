عربي
https://sputnikarabic.ae/20230717/البيت-الأبيض-واشنطن-لا-تفكر-في-تخفيف-العقوبات-ضد-روسيا-لإحياء-صفقة-الحبوب-1079158295.html
البيت الأبيض: واشنطن لا تفكر في تخفيف العقوبات ضد روسيا لإحياء صفقة الحبوب
البيت الأبيض: واشنطن لا تفكر في تخفيف العقوبات ضد روسيا لإحياء صفقة الحبوب
صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، أن أمريكا لا تفكر في تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا لإحياء صفقة الحبوب. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T20:28+0000
2023-07-17T20:28+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
وقال كيربي، ردا على سؤال حول إمكانية رفع أو تخفيف العقوبات أو قيود التصدير المفروضة على روسيا لاستئناف صفقة الحبوب: "ليس لدينا سبب لتغيير موقفنا بشأن هذه القضية".أخطرت روسيا، اليوم الاثنين، المنظمة البحرية الدولية (منظمة تابعة للأمم المتحدة)، بانتهاء العمل بصفقة الحبوب، وسيتم سحب الضمانات الصادرة عن روسيا، المتعلقة بسلامة وأمن الملاحة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن "توقف صفقة الحبوب اليوم".وقال: "الاتفاقيات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقيات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".
https://sputnikarabic.ae/20230717/واشنطن-يجب-تمديد-صفقة-الحبوب-في-أقرب-وقت-ممكن-1079157640.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض: واشنطن لا تفكر في تخفيف العقوبات ضد روسيا لإحياء صفقة الحبوب

20:28 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، أن أمريكا لا تفكر في تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا لإحياء صفقة الحبوب.
وقال كيربي، ردا على سؤال حول إمكانية رفع أو تخفيف العقوبات أو قيود التصدير المفروضة على روسيا لاستئناف صفقة الحبوب: "ليس لدينا سبب لتغيير موقفنا بشأن هذه القضية".
أخطرت روسيا، اليوم الاثنين، المنظمة البحرية الدولية (منظمة تابعة للأمم المتحدة)، بانتهاء العمل بصفقة الحبوب، وسيتم سحب الضمانات الصادرة عن روسيا، المتعلقة بسلامة وأمن الملاحة.
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
واشنطن: يجب تمديد صفقة الحبوب في أقرب وقت ممكن
19:35 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن "توقف صفقة الحبوب اليوم".
وقال: "الاتفاقيات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".
وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".
وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقيات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала