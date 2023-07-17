https://sputnikarabic.ae/20230717/واشنطن-يجب-تمديد-صفقة-الحبوب-في-أقرب-وقت-ممكن-1079157640.html
واشنطن: يجب تمديد صفقة الحبوب في أقرب وقت ممكن
واشنطن: يجب تمديد صفقة الحبوب في أقرب وقت ممكن
دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، اليوم الاثنين، إلى تمديد صفقة الحبوب في أقرب وقت ممكن. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T19:35+0000
2023-07-17T19:35+0000
2023-07-17T19:35+0000
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وقال بلينكين للصحفيين: "ما كان ينبغي أن يحدث هذا ويجب استعادة (الصفقة) في أقرب وقت ممكن، آمل أن تتابع جميع الدول هذه العملية عن كثب".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن توقف "صفقة الحبوب اليوم".وقال: "الاتفاقيات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقيات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".
https://sputnikarabic.ae/20230717/روسيا-القرار-بشأن-صفقة-الحبوب-نهائي--1079149001.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن: يجب تمديد صفقة الحبوب في أقرب وقت ممكن
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دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، اليوم الاثنين، إلى تمديد صفقة الحبوب في أقرب وقت ممكن.
وقال بلينكين للصحفيين: "ما كان ينبغي أن يحدث هذا ويجب استعادة (الصفقة) في أقرب وقت ممكن، آمل أن تتابع جميع الدول هذه العملية عن كثب".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن توقف "صفقة الحبوب اليوم".
وقال: "الاتفاقيات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل
، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".
وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".
وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقيات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".