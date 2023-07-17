https://sputnikarabic.ae/20230717/الحكومة-الإسرائيلية-اتصال-نتنياهو-وبايدن-ركز-على-تعزيز-التحالف-واحتواء-التهديدات-الإيرانية-1079157225.html
بايدن ونتنياهو يتفقان على واتفقا على لقاء قبل نهاية العام ويبحثان التنسيق لمواجهة إيران
بايدن ونتنياهو يتفقان على واتفقا على لقاء قبل نهاية العام ويبحثان التنسيق لمواجهة إيران
أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيارة واشنطن قريبا، وأنه... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T18:58+0000
2023-07-17T18:58+0000
2023-07-17T19:58+0000
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وأفاد الديوان، في بيان له، بأن "نتنياهو أجرى محادثة طويلة مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن هذا المساء، وتمحور الحديث حول تعزيز التحالف وكبح تهديدات إيران وأذرعها، ومتابعة جهود التهدئة والاستقرار في الضفة".وأضاف البيان أن "نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي بشأن القانون الذي سيتم تمريره الأسبوع المقبل في الكنيست"، مؤكدا أن "الرئيس بايدن دعا رئيس الوزراء نتنياهو إلى اجتماع مقبل في الولايات المتحدة".من جهته ، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن "بايدن ونتنياهو بحثا التنسيق لمواجهة إيران بما في ذلك عبر التدريبات العسكرية المشتركة"، مشيرا أن بايدن أعرب لنتنياهو عن قلقه من استمرار التوسع الاستيطاني وطالبه بتجنب الخطوات أحادية الجانب.وأضاف أن ":بايدن أكد في حديثه مع نتنياهو على ضرورة وجود إجماع وطني في إسرائيل في إطار الإصلاحات القضائية، واتفقا على لقاء يجمعهما ربما قبل نهاية العام".وكشف البيت الأبيض، الخميس الماضي، عن تفاصيل زيارة يجريها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الأسبوع المقبل.وأوضح البيت الأبيض في بيان رسمي، أن هرتسوغ سيزور واشنطن، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 18 يوليو/ تموز الجاري، وذلك من أجل إلقاء خطاب أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، تكريما للذكرى الـ75 لإسرائيل.وأشار البيان: "زيارة الرئيس الإسرائيلي سوف تسلط الضوء على شراكتنا الدائمة وصداقتنا، سيعيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التأكيد على الالتزام الصارم للولايات المتحدة بأمن إسرائيل".وأضاف البيت الأبيض أن "الرئيسَين سيناقشان فرص تعميق التكامل الإقليمي لإسرائيل وخلق شرق أوسط أكثر سلما وازدهارا".وجرت العادة أن تتم دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد إلى واشنطن بعد أداء حكومته لليمين الدستوري، وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل حكومة نتنياهو، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230329/نتنياهو-يرد-على-بايدن-إسرائيل-دولة-ذات-سيادة-لا-تتخذ-قراراتها-استجابة-لضغوط-من-الخارج-1075264312.html
https://sputnikarabic.ae/20230709/إسرائيل-تهاجم-بايدن-بعد-وصف-حكومة-نتنياهو-بـالأكثر-تطرفا-عليه-أن-يدرك-أننا-لسنا-جزءا-من-أمريكا-1078895882.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, جو بايدن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, جو بايدن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
بايدن ونتنياهو يتفقان على واتفقا على لقاء قبل نهاية العام ويبحثان التنسيق لمواجهة إيران
18:58 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 19:58 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيارة واشنطن قريبا، وأنه سيجري التخطيط لها بين الجانبين".
وأفاد الديوان، في بيان له، بأن "نتنياهو أجرى محادثة طويلة مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن هذا المساء، وتمحور الحديث حول تعزيز التحالف وكبح تهديدات إيران وأذرعها، ومتابعة جهود التهدئة والاستقرار في الضفة".
وأضاف البيان أن "نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي بشأن القانون الذي سيتم تمريره الأسبوع المقبل في الكنيست"، مؤكدا أن "الرئيس بايدن دعا رئيس الوزراء نتنياهو إلى اجتماع مقبل في الولايات المتحدة".
من جهته ، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن "بايدن ونتنياهو بحثا التنسيق لمواجهة إيران بما في ذلك عبر التدريبات العسكرية المشتركة"، مشيرا أن بايدن أعرب لنتنياهو عن قلقه من استمرار التوسع الاستيطاني وطالبه بتجنب الخطوات أحادية الجانب.
وأضاف أن ":بايدن أكد في حديثه مع نتنياهو على ضرورة وجود إجماع وطني في إسرائيل في إطار الإصلاحات القضائية، واتفقا على لقاء يجمعهما ربما قبل نهاية العام".
وكشف البيت الأبيض، الخميس الماضي، عن تفاصيل زيارة يجريها الرئيس الإسرائيلي
، يتسحاق هرتسوغ، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الأسبوع المقبل.
وأوضح البيت الأبيض في بيان رسمي
، أن هرتسوغ سيزور واشنطن، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 18 يوليو/ تموز الجاري، وذلك من أجل إلقاء خطاب أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، تكريما للذكرى الـ75 لإسرائيل.
وأشار البيان: "زيارة الرئيس الإسرائيلي سوف تسلط الضوء على شراكتنا الدائمة وصداقتنا، سيعيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التأكيد على الالتزام الصارم للولايات المتحدة بأمن إسرائيل".
وأضاف البيت الأبيض أن "الرئيسَين سيناقشان فرص تعميق التكامل الإقليمي لإسرائيل وخلق شرق أوسط أكثر سلما وازدهارا".
وجرت العادة أن تتم دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد إلى واشنطن بعد أداء حكومته لليمين الدستوري، وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل حكومة نتنياهو، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.