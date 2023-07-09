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https://sputnikarabic.ae/20230709/إسرائيل-تهاجم-بايدن-بعد-وصف-حكومة-نتنياهو-بـالأكثر-تطرفا-عليه-أن-يدرك-أننا-لسنا-جزءا-من-أمريكا-1078895882.html
إسرائيل تهاجم بايدن بعد وصف حكومة نتنياهو بـ"الأكثر تطرفا"... عليه أن يدرك أننا لسنا جزءا من أمريكا
إسرائيل تهاجم بايدن بعد وصف حكومة نتنياهو بـ"الأكثر تطرفا"... عليه أن يدرك أننا لسنا جزءا من أمريكا
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إدراك أن إسرائيل ليست جزءًا من الولايات المتحدة. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T20:03+0000
2023-07-09T20:03+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال بن غفير، في تغريدة له عبر "تويتر": "إذا كان بايدن يعتقد أن توزيع الأسلحة على الإسرائيليين تطرف فأنا أدعوه لزيارة القدس والخليل"، مضيفا: "أدعو بايدن لزيارة القدس والخليل ليرى أن التطرف الذي يتحدث عنه دافعه حب إسرائيل".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد شن، في وقت سابق اليوم، هجوما غير مسبوق على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال بايدن إن حكومة نتنياهو تضم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر هم أكثر الأعضاء تطرفًا الذين رأيتهم في حياتي، وأعود بالزمن إلى غولدا مئير. (رابع رئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية بين 17 مارس/ آذار 1969 حتى 1974).وأشار إلى أن "وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، جزء من مشكلة الضفة الغربية المحتلة".
https://sputnikarabic.ae/20230709/بايدن-إسرائيل-والسعودية-مازالتا-بعيدتين-جدا-عن-اتفاق-تطبيع-العلاقات-1078893985.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إسرائيل تهاجم بايدن بعد وصف حكومة نتنياهو بـ"الأكثر تطرفا"... عليه أن يدرك أننا لسنا جزءا من أمريكا

20:03 GMT 09.07.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إدراك أن إسرائيل ليست جزءًا من الولايات المتحدة.
وقال بن غفير، في تغريدة له عبر "تويتر": "إذا كان بايدن يعتقد أن توزيع الأسلحة على الإسرائيليين تطرف فأنا أدعوه لزيارة القدس والخليل"، مضيفا: "أدعو بايدن لزيارة القدس والخليل ليرى أن التطرف الذي يتحدث عنه دافعه حب إسرائيل".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد شن، في وقت سابق اليوم، هجوما غير مسبوق على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بايدن إن حكومة نتنياهو تضم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر هم أكثر الأعضاء تطرفًا الذين رأيتهم في حياتي، وأعود بالزمن إلى غولدا مئير. (رابع رئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية بين 17 مارس/ آذار 1969 حتى 1974).
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
بايدن: إسرائيل والسعودية مازالتا بعيدتين جدا عن اتفاق تطبيع العلاقات
17:27 GMT
وأشار إلى أن "وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، جزء من مشكلة الضفة الغربية المحتلة".
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