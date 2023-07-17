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https://sputnikarabic.ae/20230717/برنامج-فحص-للفيروسات-يسبب-تسرب-بيانات-العاملين-في-وكالتي-الاستخبارات-الأمريكية-والألمانية--1079148416.html
برنامج فحص للفيروسات يسبب تسرب بيانات العاملين في وكالتي الاستخبارات الأمريكية والألمانية
برنامج فحص للفيروسات يسبب تسرب بيانات العاملين في وكالتي الاستخبارات الأمريكية والألمانية
واجهت الخدمات الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خرقا أمنيا لبيانات الموظفين بسبب استخدام ماسح الفيروسات عبر الإنترنت "VirusTotal"، المملوك لشركة... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T14:15+0000
2023-07-17T14:15+0000
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وذكرت صحيفة: "هناك قائمة تضم أكثر من 5600 اسم، بما في ذلك موظفي الخدمة السرية الأمريكية لوكالة الأمن القومي وأجهزة المخابرات الألمانية، وتم تسجيل كل منهم على منصة تكنولوجيا المعلومات "VirusTotal".وبحسب الصحيفة، بالإضافة إلى وكالة الأمن القومي، تأثرت أيضًا القيادة الإلكترونية الأمريكية ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من تسرب البيانات.وذكرت صحيفة "spiegel": "من جانب ألمانيا، فقد عانت إدارة الشرطة الجنائية الفيدرالية، وجهاز مكافحة التجسس العسكري، وكذلك القسم السري لجهاز المخابرات الفيدرالية". أثر التسرب أيضًا على بيانات موظفي الهيئات الرسمية لهولندا وتايوان والمملكة المتحدة.ويذكر أن أسماء وعناوين البريد الإلكتروني لموظفي هذه المنظمات فقط هي التي دخلت الشبكة، ونصحت السلطات بعدم تحميل الملفات على خدمة "VirusTotal".و"VirusTotal" هي خدمة شائعة عبر الإنترنت تتيح تحميل ملفات مشبوهة وروابط إليها، للتحقق من عدم وجود برامج ضارة فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230717/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لـسماع-تلف-المعدات-الصناعية-1079143916.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا

برنامج فحص للفيروسات يسبب تسرب بيانات العاملين في وكالتي الاستخبارات الأمريكية والألمانية

14:15 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Наталья Селиверстоваشاشات الكمبيوتر
شاشات الكمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Наталья Селиверстова
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واجهت الخدمات الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خرقا أمنيا لبيانات الموظفين بسبب استخدام ماسح الفيروسات عبر الإنترنت "VirusTotal"، المملوك لشركة "Alphabet"، التي تمتلك أيضا محرك بحث غوغل.
وذكرت صحيفة: "هناك قائمة تضم أكثر من 5600 اسم، بما في ذلك موظفي الخدمة السرية الأمريكية لوكالة الأمن القومي وأجهزة المخابرات الألمانية، وتم تسجيل كل منهم على منصة تكنولوجيا المعلومات "VirusTotal".
وبحسب الصحيفة، بالإضافة إلى وكالة الأمن القومي، تأثرت أيضًا القيادة الإلكترونية الأمريكية ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من تسرب البيانات.
وذكرت صحيفة "spiegel": "من جانب ألمانيا، فقد عانت إدارة الشرطة الجنائية الفيدرالية، وجهاز مكافحة التجسس العسكري، وكذلك القسم السري لجهاز المخابرات الفيدرالية". أثر التسرب أيضًا على بيانات موظفي الهيئات الرسمية لهولندا وتايوان والمملكة المتحدة.
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ويذكر أن أسماء وعناوين البريد الإلكتروني لموظفي هذه المنظمات فقط هي التي دخلت الشبكة، ونصحت السلطات بعدم تحميل الملفات على خدمة "VirusTotal".
و"VirusTotal" هي خدمة شائعة عبر الإنترنت تتيح تحميل ملفات مشبوهة وروابط إليها، للتحقق من عدم وجود برامج ضارة فيها.
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