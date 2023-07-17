https://sputnikarabic.ae/20230717/بوتين-يتعهد-بالرد-على-الهجوم-الإرهابي-على-جسر-القرم--1079156819.html

بوتين يتعهد بالرد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم

بوتين يتعهد بالرد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا سترد بالطبع على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأن وزارة الدفاع الروسية تقوم بإعداد المقترحات... 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T18:27+0000

2023-07-17T18:27+0000

2023-07-17T18:27+0000

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وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع على جسر القرم: "الرد من روسيا سيكون بالطبع، ووزارة الدفاع تعد المقترحات المناسبة".وأضاف بوتين: "في الختام، أود أن أقول وأكرر، أن ما حدث هو عمل إرهابي آخر لنظام كييف".وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.وفي وقت لاحق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح اليوم الاثنين.وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".

https://sputnikarabic.ae/20230717/بوتين-يلقي-خطابا-حول-الهجوم-الأوكراني-على-جسر-القرم-دون-النشر-1079153986.html

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