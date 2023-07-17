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بوتين يعقد اجتماعا حول الهجوم الإرهابي على جسر القرم
https://sputnikarabic.ae/20230717/بوتين-يتعهد-بالرد-على-الهجوم-الإرهابي-على-جسر-القرم--1079156819.html
بوتين يتعهد بالرد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم
بوتين يتعهد بالرد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا سترد بالطبع على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأن وزارة الدفاع الروسية تقوم بإعداد المقترحات... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T18:27+0000
2023-07-17T18:27+0000
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وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع على جسر القرم: "الرد من روسيا سيكون بالطبع، ووزارة الدفاع تعد المقترحات المناسبة".وأضاف بوتين: "في الختام، أود أن أقول وأكرر، أن ما حدث هو عمل إرهابي آخر لنظام كييف".وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.وفي وقت لاحق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح اليوم الاثنين.وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".
https://sputnikarabic.ae/20230717/بوتين-يلقي-خطابا-حول-الهجوم-الأوكراني-على-جسر-القرم-دون-النشر-1079153986.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

بوتين يتعهد بالرد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم

18:27 GMT 17.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن روسيا سترد بالطبع على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأن وزارة الدفاع الروسية تقوم بإعداد المقترحات المناسبة.
وقال بوتين، خلال اجتماع حول الوضع على جسر القرم: "الرد من روسيا سيكون بالطبع، ووزارة الدفاع تعد المقترحات المناسبة".
وأضاف بوتين: "في الختام، أود أن أقول وأكرر، أن ما حدث هو عمل إرهابي آخر لنظام كييف".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.
الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
بوتين يعقد اجتماعا حول الهجوم الإرهابي على جسر القرم
16:42 GMT
وفي وقت لاحق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح اليوم الاثنين.
وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".
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