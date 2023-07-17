https://sputnikarabic.ae/20230717/بوتين-يلقي-خطابا-حول-الهجوم-الأوكراني-على-جسر-القرم-دون-النشر-1079153986.html
بوتين يعقد اجتماعا حول الهجوم الإرهابي على جسر القرم
بوتين يعقد اجتماعا حول الهجوم الإرهابي على جسر القرم
وصف الرئيس الروسي،، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي تعرض له اليوم جسر القرم بأنه عمل إجرامي. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T16:42+0000
2023-07-17T16:42+0000
2023-07-17T16:55+0000
أخبار روسيا اليوم
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أخبار روسيا اليوم
بوتين يعقد اجتماعا حول الهجوم الإرهابي على جسر القرم
16:42 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 16:55 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
وصف الرئيس الروسي،، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي تعرض له اليوم جسر القرم بأنه عمل إجرامي.