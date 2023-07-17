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بوتين يعقد اجتماعا حول الهجوم الإرهابي على جسر القرم
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بوتين يعقد اجتماعا حول الهجوم الإرهابي على جسر القرم
بوتين يعقد اجتماعا حول الهجوم الإرهابي على جسر القرم
وصف الرئيس الروسي،، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي تعرض له اليوم جسر القرم بأنه عمل إجرامي. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T16:42+0000
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أخبار روسيا اليوم
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أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا اليوم

بوتين يعقد اجتماعا حول الهجوم الإرهابي على جسر القرم

16:42 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 16:55 GMT 17.07.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
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وصف الرئيس الروسي،، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي تعرض له اليوم جسر القرم بأنه عمل إجرامي.
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