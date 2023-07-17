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تحطم طائرة روسية في بحر آزوف بسبب عطل فني
تحطم طائرة روسية في بحر آزوف بسبب عطل فني
أفاد مقر العمليات في إقليم كراسنودار الروسي، اليوم الاثنين، بتحطم مقاتلة من طراز "سو- 25"، في مياه بحر آزوف، دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية، فيما يجري تحديد... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T13:25+0000
2023-07-17T13:25+0000
روسيا
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وجاء في بيان لمقر العمليات عبر قناته في "تلغرام": "حوالي الساعة 15:00 (بتوقيت موسكو)، وردت معلومات تفيد بأن مقاتلة من طراز "سو- 25"، تحطمت قرب الساحل دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية نتيجة للحادث".وفقا لمقر العمليات في إقليم كراسنودار، قام رجال الإنقاذ بإجلاء الطيار على وجه السرعة.وفي السياق ذاته، أفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، أن الطائرة الهجومية نفذت رحلة تدريب، والسبب الأولي للحادث هو عطل في المحرك.
https://sputnikarabic.ae/20230717/روسيا-تفعل-نظام-المنطقة-الخطرة-في-البحر-الأسود-وتحل-مركز-التنسيق-المشترك-في-إسطنبول-حول-صفقة-الحبوب-1079144541.html
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روسيا
روسيا

تحطم طائرة روسية في بحر آزوف بسبب عطل فني

13:25 GMT 17.07.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفاد مقر العمليات في إقليم كراسنودار الروسي، اليوم الاثنين، بتحطم مقاتلة من طراز "سو- 25"، في مياه بحر آزوف، دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية، فيما يجري تحديد أسباب التحطم.
وجاء في بيان لمقر العمليات عبر قناته في "تلغرام": "حوالي الساعة 15:00 (بتوقيت موسكو)، وردت معلومات تفيد بأن مقاتلة من طراز "سو- 25"، تحطمت قرب الساحل دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية نتيجة للحادث".
وفقا لمقر العمليات في إقليم كراسنودار، قام رجال الإنقاذ بإجلاء الطيار على وجه السرعة.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
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12:33 GMT
وفي السياق ذاته، أفاد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، أن الطائرة الهجومية نفذت رحلة تدريب، والسبب الأولي للحادث هو عطل في المحرك.
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