https://sputnikarabic.ae/20230717/حميدتي-في-تسجيل-صوتي-لن-نسمح-للنظام-البائد-والفلول-بالاستيلاء-على-السلطة-من-جديد-1079155812.html

حميدتي في تسجيل صوتي: لن نسمح للنظام البائد والفلول بالاستيلاء على السلطة من جديد

حميدتي في تسجيل صوتي: لن نسمح للنظام البائد والفلول بالاستيلاء على السلطة من جديد

أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الاثنين، أن "قواته تعمل جاهدة مع الفاعلين في الداخل والخارج لتخفيف آثار الحرب". 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T17:23+0000

2023-07-17T17:23+0000

2023-07-17T17:23+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076006719_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_1a5d630b174a4413c68d7c33ff69ead0.jpg

وقال حميدتي، في تسجيل صوتي منسوب إليه نشرته قناة "الجزيرة"، إن "الحرب تجاوزت 3 أشهر، ما ضاعف معاناة الشعب السوداني خاصة في الخرطوم ودارفور"، مشددا على أن السلام والاستقرار في دولة الحرية والعدالة والمساواة كان خيار قواته ولا يزال.وأكد في المقابل أنهم جاهزون لخيار الحرب ومستعدون للتضحية بأنفسهم، مضيفا أنهم "لن يسمحوا للنظام البائد والفلول بالاستيلاء على السلطة من جديد"، بحسب تعبيره.وختم قائد قوات الدعم السريع بالقول، إن "أي انتصارات مهما عظمت لن تغري قواته من أن تتقدم بشجاعة لقبول خيار الحل السياسي لجذور الأزمة".ولقي 17 شخصا بينهم 5 أطفال مصرعهم إثر ضربة جوية جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، الأسبوع الماضي، حسبما أفادت السلطات الصحية السودانية.وأعلنت إدارة الصحة في الخرطوم أن منطقة اليرموك في منطقة مايو جنوب الحزام تعرضت لقصف جوي، سقط على أثره عدد من الضحايا المدنيين.وأضافت إدارة الصحة أن "التقديرات الأولية لمجزرة اليرموك تشير إلى سقوط 17 قتيلا من بينهم 5 أطفال ونساء ومسنين، كذلك تم تدمير 25 منزلا"، حسبما ذكر موقع "أخبار السودان".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

https://sputnikarabic.ae/20230715/قطر-ترحب-بالبيان-الختامي-لقمة-دول-جوار-السودان-وتعتبره-خطوة-مهمة-لمساعي-وقف-القتال-1079090052.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي