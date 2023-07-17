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https://sputnikarabic.ae/20230717/حميدتي-في-تسجيل-صوتي-لن-نسمح-للنظام-البائد-والفلول-بالاستيلاء-على-السلطة-من-جديد-1079155812.html
حميدتي في تسجيل صوتي: لن نسمح للنظام البائد والفلول بالاستيلاء على السلطة من جديد
حميدتي في تسجيل صوتي: لن نسمح للنظام البائد والفلول بالاستيلاء على السلطة من جديد
أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الاثنين، أن "قواته تعمل جاهدة مع الفاعلين في الداخل والخارج لتخفيف آثار الحرب". 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T17:23+0000
2023-07-17T17:23+0000
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وقال حميدتي، في تسجيل صوتي منسوب إليه نشرته قناة "الجزيرة"، إن "الحرب تجاوزت 3 أشهر، ما ضاعف معاناة الشعب السوداني خاصة في الخرطوم ودارفور"، مشددا على أن السلام والاستقرار في دولة الحرية والعدالة والمساواة كان خيار قواته ولا يزال.وأكد في المقابل أنهم جاهزون لخيار الحرب ومستعدون للتضحية بأنفسهم، مضيفا أنهم "لن يسمحوا للنظام البائد والفلول بالاستيلاء على السلطة من جديد"، بحسب تعبيره.وختم قائد قوات الدعم السريع بالقول، إن "أي انتصارات مهما عظمت لن تغري قواته من أن تتقدم بشجاعة لقبول خيار الحل السياسي لجذور الأزمة".ولقي 17 شخصا بينهم 5 أطفال مصرعهم إثر ضربة جوية جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، الأسبوع الماضي، حسبما أفادت السلطات الصحية السودانية.وأعلنت إدارة الصحة في الخرطوم أن منطقة اليرموك في منطقة مايو جنوب الحزام تعرضت لقصف جوي، سقط على أثره عدد من الضحايا المدنيين.وأضافت إدارة الصحة أن "التقديرات الأولية لمجزرة اليرموك تشير إلى سقوط 17 قتيلا من بينهم 5 أطفال ونساء ومسنين، كذلك تم تدمير 25 منزلا"، حسبما ذكر موقع "أخبار السودان".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

حميدتي في تسجيل صوتي: لن نسمح للنظام البائد والفلول بالاستيلاء على السلطة من جديد

17:23 GMT 17.07.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAقائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الاثنين، أن "قواته تعمل جاهدة مع الفاعلين في الداخل والخارج لتخفيف آثار الحرب".
وقال حميدتي، في تسجيل صوتي منسوب إليه نشرته قناة "الجزيرة"، إن "الحرب تجاوزت 3 أشهر، ما ضاعف معاناة الشعب السوداني خاصة في الخرطوم ودارفور"، مشددا على أن السلام والاستقرار في دولة الحرية والعدالة والمساواة كان خيار قواته ولا يزال.
وأكد في المقابل أنهم جاهزون لخيار الحرب ومستعدون للتضحية بأنفسهم، مضيفا أنهم "لن يسمحوا للنظام البائد والفلول بالاستيلاء على السلطة من جديد"، بحسب تعبيره.
وختم قائد قوات الدعم السريع بالقول، إن "أي انتصارات مهما عظمت لن تغري قواته من أن تتقدم بشجاعة لقبول خيار الحل السياسي لجذور الأزمة".
ولقي 17 شخصا بينهم 5 أطفال مصرعهم إثر ضربة جوية جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، الأسبوع الماضي، حسبما أفادت السلطات الصحية السودانية.
وأعلنت إدارة الصحة في الخرطوم أن منطقة اليرموك في منطقة مايو جنوب الحزام تعرضت لقصف جوي، سقط على أثره عدد من الضحايا المدنيين.
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وأضافت إدارة الصحة أن "التقديرات الأولية لمجزرة اليرموك تشير إلى سقوط 17 قتيلا من بينهم 5 أطفال ونساء ومسنين، كذلك تم تدمير 25 منزلا"، حسبما ذكر موقع "أخبار السودان".
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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