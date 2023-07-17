https://sputnikarabic.ae/20230717/رئيس-جمهورية-القرم-الروسية-توقف-حركة-المرور-على-جسر-شبه-جزيرة-القرم-نتيجة-حالة-طارئة--عاجل-1079132287.html
رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه جزيرة القرم نتيجة حالة طارئة -عاجل
رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه جزيرة القرم نتيجة حالة طارئة -عاجل
أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T01:50+0000
2023-07-17T01:50+0000
2023-07-17T01:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق "تليغرام"، "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها".وأضاف "تحدثت مع وزير النقل الروسي فيتالي غيناديفيتش سافيليف، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام، ونتواصل مع الزملاء من إقليم كراسنودار".
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جمهورية القرم الروسية, روسيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا
رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه جزيرة القرم نتيجة حالة طارئة -عاجل
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أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.
موسكو - سبوتنيك. وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق "تليغرام"، "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها
".
وأضاف "تحدثت مع وزير النقل الروسي فيتالي غيناديفيتش سافيليف، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام، ونتواصل مع الزملاء من إقليم كراسنودار".