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رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه جزيرة القرم نتيجة حالة طارئة -عاجل
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/رئيس-جمهورية-القرم-الروسية-توقف-حركة-المرور-على-جسر-شبه-جزيرة-القرم-نتيجة-حالة-طارئة--عاجل-1079132287.html
رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه جزيرة القرم نتيجة حالة طارئة -عاجل
رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه جزيرة القرم نتيجة حالة طارئة -عاجل
أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T01:50+0000
2023-07-17T01:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق "تليغرام"، "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها".وأضاف "تحدثت مع وزير النقل الروسي فيتالي غيناديفيتش سافيليف، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام، ونتواصل مع الزملاء من إقليم كراسنودار".
https://sputnikarabic.ae/20230716/الدفاع-الروسية-تدمير-7-طائرات-مسيرة-وقاربين-مسيرين-خلال-هجوم-على-مدينة-سيفاستوبول--عاجل-1079108111.html
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جمهورية القرم الروسية, روسيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا

رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه جزيرة القرم نتيجة حالة طارئة -عاجل

01:50 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.
موسكو - سبوتنيك. وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق "تليغرام"، "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها".
علماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 7 طائرات دون طيار وقاربين مسيرين خلال هجوم على سيفاستوبول
أمس, 06:34 GMT
وأضاف "تحدثت مع وزير النقل الروسي فيتالي غيناديفيتش سافيليف، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام، ونتواصل مع الزملاء من إقليم كراسنودار".
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