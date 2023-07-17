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روسيا تبلغ تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا اعتراضها على تمديد صفقة الحبوب
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/روسيا-تبلغ-تركيا-والأمم-المتحدة-وكييف-اعتراضها-على-تمديد-صفقة-الحبوب--عاجل-1079140350.html
روسيا تبلغ تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا اعتراضها على تمديد صفقة الحبوب
روسيا تبلغ تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا اعتراضها على تمديد صفقة الحبوب
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت، اليوم الاثنين، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حول اعتراضها على تمديد اتفاق الحبوب. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T09:23+0000
2023-07-17T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا: "روسيا أخطرت اليوم، رسميا الجانبين التركي والأوكراني، بالإضافة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، عدم موافقتها على تمديد صفقة الحبوب؛ وفي المستقبل القريب، سوف تنشر وزارة الخارجية الروسية بيانا توضح فيه بشكل مفصل الموقف الروسي".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.وقال: "الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".وأضاف: "تنتهي صفقة الحبوب اليوم الاثنين".وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".قال فلاديمير بوتين، السبت الماضي، في محادثة مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن الالتزامات بإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها. وشدد على أن الهدف الرئيسي لصفقة الحبوب لم يتحقق، وهو إمداد الدول المحتاجة بالحبوب.يذكر أن مبادرة "البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها، في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، تنسيق حركة السفن.كما ينص الجزء الثاني "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230717/الكرملين-يؤكد-انتهاء-صفقة-الحبوب-اليوم--عاجل-1079139798.html
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روسيا
روسيا

روسيا تبلغ تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا اعتراضها على تمديد صفقة الحبوب

09:23 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 09:38 GMT 17.07.2023)
© Sputnik . Burcu Okutanمركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022
مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Burcu Okutan
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت، اليوم الاثنين، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حول اعتراضها على تمديد اتفاق الحبوب.
وقالت زاخاروفا: "روسيا أخطرت اليوم، رسميا الجانبين التركي والأوكراني، بالإضافة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، عدم موافقتها على تمديد صفقة الحبوب؛ وفي المستقبل القريب، سوف تنشر وزارة الخارجية الروسية بيانا توضح فيه بشكل مفصل الموقف الروسي".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.
وقال: "الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
الكرملين يؤكد انتهاء صفقة الحبوب اليوم
09:09 GMT
وأضاف: "تنتهي صفقة الحبوب اليوم الاثنين".
وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".
وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".
قال فلاديمير بوتين، السبت الماضي، في محادثة مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن الالتزامات بإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها. وشدد على أن الهدف الرئيسي لصفقة الحبوب لم يتحقق، وهو إمداد الدول المحتاجة بالحبوب.
يذكر أن مبادرة "البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها، في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، تنسيق حركة السفن.
كما ينص الجزء الثاني "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.
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