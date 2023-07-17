https://sputnikarabic.ae/20230717/طبيب-يحاول-تهريب-دماء-الرئيس-ساكاشفيلي-ويتسبب-بأزمة-بين-جورجيا-وبولندا-فيديو--1079153150.html
طبيب يحاول تهريب دماء الرئيس ساكاشفيلي ويتسبب بأزمة بين جورجيا وبولندا... فيديو
طبيب يحاول تهريب دماء الرئيس ساكاشفيلي ويتسبب بأزمة بين جورجيا وبولندا... فيديو
استدعت وزارة الخارجية الجورجية، اليوم الاثنين، سفير بولندا بالإنابة في العاصمة الجورجية تبليسي، ماريوس زاك، على خلفية محاولة طبيب بولندي تسريب فحوصات الرئيس... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T16:02+0000
2023-07-17T16:02+0000
2023-07-17T16:02+0000
العالم
جورجيا
بولندا
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وقال وزير العدل في جورجيا، راتي بريجادزه، في تصريح صحفي، يوم الجمعة الماضي: "خلال الزيارة، وقع حادث غريب وغير مفهوم من جانب أحد الأطباء. لقد حاول طبيب بولندي أن ينقل بشكل خفي وغير مشروع عينة من تحليل السجين ميخائيل ساكاشفيلي، عن طريق إخفائها في حذائه".وأشار الوزير إلى أنه، وفقا للقواعد الرسمية، سُمح للأطباء البولنديين بإجراء فحوصات للمريض مع كافة التحاليل المطلوبة، لذا فإن تصرفات الطبيب المذكور تثير الشبهة.ويظهر في الفيديو كيف يخرج الطبيب البولندي عينة من تحليل الرئيس الجورجي السابق كان قد أخفاها في حذائه.تم اعتقال ساكاشفيلي في جورجيا، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ويجري التحقيق معه في عدة قضايا جنائية.وفي وقت سابق، تمت إدانته غيابيا في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي. في القضية الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، وفي الثانية بستة أعوام.بالإضافة إلى ذلك، يواجه ساكاشفيلي عدة تهم في قضايا تفريق تجمع للمعارضة، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، والاعتداء على شركة إيميدي التلفزيونية، واختلاس أموال من ميزانية الدولة وعبور الحدود بشكل غير قانوني، وما زالت المحاكم تنظر فيها.
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العالم, جورجيا, بولندا
طبيب يحاول تهريب دماء الرئيس ساكاشفيلي ويتسبب بأزمة بين جورجيا وبولندا... فيديو
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استدعت وزارة الخارجية الجورجية، اليوم الاثنين، سفير بولندا بالإنابة في العاصمة الجورجية تبليسي، ماريوس زاك، على خلفية محاولة طبيب بولندي تسريب فحوصات الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي.
وقال وزير العدل في جورجيا، راتي بريجادزه، في تصريح صحفي، يوم الجمعة الماضي: "خلال الزيارة، وقع حادث غريب وغير مفهوم من جانب أحد الأطباء. لقد حاول طبيب بولندي أن ينقل بشكل خفي وغير مشروع عينة من تحليل السجين ميخائيل ساكاشفيلي، عن طريق إخفائها في حذائه".
وأشار الوزير إلى أنه، وفقا للقواعد الرسمية، سُمح للأطباء البولنديين بإجراء فحوصات للمريض مع كافة التحاليل المطلوبة، لذا فإن تصرفات الطبيب المذكور تثير الشبهة.
ويظهر في الفيديو كيف يخرج الطبيب البولندي عينة من تحليل الرئيس الجورجي السابق كان قد أخفاها في حذائه.
تم اعتقال ساكاشفيلي في جورجيا، في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ويجري التحقيق معه في عدة قضايا جنائية.
وفي وقت سابق، تمت إدانته غيابيا في قضيتي قتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي. في القضية الأولى، حُكم على ساكاشفيلي بالسجن ثلاث سنوات، وفي الثانية بستة أعوام.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه ساكاشفيلي عدة تهم في قضايا تفريق تجمع للمعارضة، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، والاعتداء على شركة إيميدي التلفزيونية، واختلاس أموال من ميزانية الدولة وعبور الحدود بشكل غير قانوني، وما زالت المحاكم تنظر فيها.