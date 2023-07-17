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كييف تستعد لاستفزاز نووي ضد محطة زابوروجيه النووية
كييف تستعد لاستفزاز نووي ضد محطة زابوروجيه النووية
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الأوكرانية أجرت مناورات عسكرية في منطقة تلوث إشعاعي محتمل،... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T18:09+0000
2023-07-17T18:09+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال روغوف: "أجرت وحدات اللواء 71 للقوات المسلحة الأوكرانية تدريبات للقيام بعمليات قتالية في ظروف التلوث الإشعاعي، ما يشير إلى أن الاستفزاز النووي ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لم يُحذف من جدول أعمال نظام كييف".وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب بلدة إنيرغودار، وتُعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المجهزة.ومنذ مارس/ آذار العام الماضي، كانت تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.وفيما يواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار وإقليم محطة زابوروجيه بانتظام، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف يسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.
https://sputnikarabic.ae/20230717/بوتين-يلقي-خطابا-حول-الهجوم-الأوكراني-على-جسر-القرم-دون-النشر-1079153986.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

كييف تستعد لاستفزاز نووي ضد محطة زابوروجيه النووية

18:09 GMT 17.07.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . РИА Новости
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صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الأوكرانية أجرت مناورات عسكرية في منطقة تلوث إشعاعي محتمل، ما يشير إلى أن كييف تستعد لاستفزاز نووي ضد محطة زابوروجيه النووية.
وقال روغوف: "أجرت وحدات اللواء 71 للقوات المسلحة الأوكرانية تدريبات للقيام بعمليات قتالية في ظروف التلوث الإشعاعي، ما يشير إلى أن الاستفزاز النووي ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لم يُحذف من جدول أعمال نظام كييف".
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب بلدة إنيرغودار، وتُعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المجهزة.
الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
بوتين يعقد اجتماعا حول الهجوم الإرهابي على جسر القرم
16:42 GMT
ومنذ مارس/ آذار العام الماضي، كانت تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت الخارجية الروسية أن هذه الخطوة كانت مبررة لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
وفيما يواصل الجيش الأوكراني قصف إنيرغودار وإقليم محطة زابوروجيه بانتظام، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف يسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار في قصف المحطة عن قصد.
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