https://sputnikarabic.ae/20230717/لجنة-مكافحة-الإرهاب-الروسية-تؤكد-تعرض-جسر-القرم-لعمل-إرهابي---عاجل-1079135366.html
لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تؤكد تعرض جسر القرم لهجوم إرهابي
لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تؤكد تعرض جسر القرم لهجوم إرهابي
أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين صباح اليوم الاثنين. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T07:24+0000
2023-07-17T07:24+0000
2023-07-17T07:40+0000
جمهورية القرم الروسية
روسيا
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وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".وأضافت أنه "نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية، قتل مدنيان وأصيب طفل".وبحسب اللجنة، تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، وتقوم وكالات إنفاذ القانون بتنفيذ جميع الإجراءات التشغيلية والتحقيقية اللازمة.وأضاف بيان اللجنة أن "المحققين يعملون على تحديد المتورطين في تنظيم وتنفيذ هذه الجريمة من أفراد الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية".وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وتقوم وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة بعملها".
https://sputnikarabic.ae/20230717/لجنة-التحقيقات-الروسية-تباشر-التحقيق-في-ملابسات-حادثة-جسر-القرم-1079133708.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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جمهورية القرم الروسية, روسيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا
لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تؤكد تعرض جسر القرم لهجوم إرهابي
07:24 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 07:40 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين صباح اليوم الاثنين.
وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".
وأضافت أنه "نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية، قتل مدنيان وأصيب طفل".
وبحسب اللجنة، تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، وتقوم وكالات إنفاذ القانون بتنفيذ جميع الإجراءات التشغيلية والتحقيقية اللازمة.
وأضاف بيان اللجنة أن "المحققين يعملون على تحديد المتورطين في تنظيم وتنفيذ هذه الجريمة من أفراد الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.
وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وتقوم وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة بعملها".