https://sputnikarabic.ae/20230718/أردوغان-يصل-إلى-قطر-في-زيارة-رسمية-صور-1079197584.html
أردوغان يصل إلى قطر في زيارة رسمية... صور
أردوغان يصل إلى قطر في زيارة رسمية... صور
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T17:11+0000
2023-07-18T17:11+0000
2023-07-18T17:11+0000
أخبار تركيا اليوم
قطر
أخبار قطر اليوم
رجب طيب أردوغان
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101669/55/1016695516_0:209:2499:1615_1920x0_80_0_0_9420451579da6a079851aafd44fc2614.jpg
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن طائرة الرئاسة التركية حطت في مطار حمد الدولي، وكان في استقبال أردوغان، رئيس الوزراء، وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والسفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى جوك سو.كما استقبل أمير قطر، الرئيس التركي بمراسم رسمية في قصر لوسيل في العاصمة الدوحة.ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي وأمير قطر لقاء ثنائياً بحضور وفدي البلدين، كما سيشارك أردوغان بعد ذلك في مأدبة عشاء تقام على شرفه.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل، الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة.ووصل الرئيس التركي، أمس، إلى مدينة جدة في مستهل زيارة رسمية إلى المملكة ضمن جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر، وتستمر حتى الأربعاء.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101669/55/1016695516_34:0:2465:1823_1920x0_80_0_0_aba32d5fe815bfb1113401e6baec1625.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, رجب طيب أردوغان, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, رجب طيب أردوغان, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم, العالم العربي, الأخبار
أردوغان يصل إلى قطر في زيارة رسمية... صور
تابعنا عبر
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وذكرت
وكالة الأنباء القطرية أن طائرة الرئاسة التركية حطت في مطار حمد الدولي، وكان في استقبال أردوغان، رئيس الوزراء، وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والسفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى جوك سو.
كما استقبل أمير قطر، الرئيس التركي بمراسم رسمية في قصر لوسيل في العاصمة الدوحة.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي وأمير قطر لقاء ثنائياً بحضور وفدي البلدين، كما سيشارك أردوغان بعد ذلك في مأدبة عشاء تقام على شرفه.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل، الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة.
ووصل الرئيس التركي، أمس، إلى مدينة جدة في مستهل زيارة رسمية إلى المملكة ضمن جولة خليجية
تشمل الإمارات وقطر، وتستمر حتى الأربعاء.