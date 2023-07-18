https://sputnikarabic.ae/20230718/إسكندر-منظومة-صاروخية-عملياتية-تكتيكية-روسية-1079163372.html
"إسكندر"... منظومة صاروخية عملياتية تكتيكية روسية
"إسكندر"... منظومة صاروخية عملياتية تكتيكية روسية
أفادت شركة "روستيخ" الروسية، أن روسيا قامت مرارًا وتكرارًا بزيادة إنتاج مكونات "إسكندر-إم" في عام 2023. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T08:17+0000
2023-07-18T08:17+0000
2023-07-18T08:17+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
الجيش الروسي
سلاح روسيا
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يعمل نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر" بانتظام في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.يحتوي النظام الصاروخي في ترسانته على كل من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة من طراز "كروز". تقوم ذخيرة النظام بخلق تداخل إلكتروني عند الاقتراب من الهدف وهي عمليًا غير معرضة للدفاع الجوي الأوكراني.يمكن للصواريخ المجنحة الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية ومراعاة التضاريس، ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، يكاد يكون من المستحيل اكتشافها.
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"اسكندر" - منظومة صاروخية عملية تكتيكية روسية
"اسكندر" - منظومة صاروخية عملية تكتيكية روسية
2023-07-18T08:17+0000
true
PT1M04S
سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا, видео
انفوجرافيك, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا, видео
"إسكندر"... منظومة صاروخية عملياتية تكتيكية روسية
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أفادت شركة "روستيخ" الروسية، أن روسيا قامت مرارًا وتكرارًا بزيادة إنتاج مكونات "إسكندر-إم" في عام 2023.
يعمل نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر" بانتظام في منطقة العملية العسكرية الخاصة
في أوكرانيا.
يحتوي النظام الصاروخي في ترسانته على كل من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة من طراز "كروز". تقوم ذخيرة النظام بخلق تداخل إلكتروني عند الاقتراب من الهدف وهي عمليًا غير معرضة للدفاع الجوي الأوكراني.
يمكن للصواريخ المجنحة الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية ومراعاة التضاريس، ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، يكاد يكون من المستحيل اكتشافها.