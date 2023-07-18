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الأمم المتحدة تعلن عبور مواطن أمريكي خط ترسيم الحدود العسكرية إلى كوريا الشمالية
الأمم المتحدة تعلن عبور مواطن أمريكي خط ترسيم الحدود العسكرية إلى كوريا الشمالية
أعلنت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن عبور مواطن أمريكي خط الترسيم العسكري الفاصل بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية، دون الحصول على إذن. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T12:21+0000
2023-07-18T12:34+0000
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وكتبت القيادة على "تويتر": "انتقل الشخص إلى الشمال خلال جولة داخل المنطقة الأمنية المشتركة في المنطقة منزوعة السلاح، ويعتقد أنه محتجز لدى كوريا الشمالية".ولم يوضح بيان قيادة الأمم المتحدة جنس الأمريكي الذي دخل كوريا الشمالية، أو أي تفاصيل أخرى.وقالت قيادة الأمم المتحدة، في إشارة إلى الجيش الشعبي الكوري الشمالي: "نحن ... نعمل مع نظرائنا في الجيش الشعبي الكوري لحل هذا الحادث".
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كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية

الأمم المتحدة تعلن عبور مواطن أمريكي خط ترسيم الحدود العسكرية إلى كوريا الشمالية

12:21 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 12:34 GMT 18.07.2023)
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEعلم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
علم كوريا الشمالية
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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أعلنت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن عبور مواطن أمريكي خط الترسيم العسكري الفاصل بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية، دون الحصول على إذن.
وكتبت القيادة على "تويتر": "انتقل الشخص إلى الشمال خلال جولة داخل المنطقة الأمنية المشتركة في المنطقة منزوعة السلاح، ويعتقد أنه محتجز لدى كوريا الشمالية".
ولم يوضح بيان قيادة الأمم المتحدة جنس الأمريكي الذي دخل كوريا الشمالية، أو أي تفاصيل أخرى.
وقالت قيادة الأمم المتحدة، في إشارة إلى الجيش الشعبي الكوري الشمالي: "نحن ... نعمل مع نظرائنا في الجيش الشعبي الكوري لحل هذا الحادث".
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