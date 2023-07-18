https://sputnikarabic.ae/20230718/الأمم-المتحدة-تعلن-عبور-مواطن-أمريكي-خط-ترسيم-الحدود-العسكرية-إلى-كوريا-الشمالية-1079182247.html
الأمم المتحدة تعلن عبور مواطن أمريكي خط ترسيم الحدود العسكرية إلى كوريا الشمالية
الأمم المتحدة تعلن عبور مواطن أمريكي خط ترسيم الحدود العسكرية إلى كوريا الشمالية
أعلنت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن عبور مواطن أمريكي خط الترسيم العسكري الفاصل بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية، دون الحصول على إذن. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T12:21+0000
2023-07-18T12:21+0000
2023-07-18T12:34+0000
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وكتبت القيادة على "تويتر": "انتقل الشخص إلى الشمال خلال جولة داخل المنطقة الأمنية المشتركة في المنطقة منزوعة السلاح، ويعتقد أنه محتجز لدى كوريا الشمالية".ولم يوضح بيان قيادة الأمم المتحدة جنس الأمريكي الذي دخل كوريا الشمالية، أو أي تفاصيل أخرى.وقالت قيادة الأمم المتحدة، في إشارة إلى الجيش الشعبي الكوري الشمالي: "نحن ... نعمل مع نظرائنا في الجيش الشعبي الكوري لحل هذا الحادث".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
الأمم المتحدة تعلن عبور مواطن أمريكي خط ترسيم الحدود العسكرية إلى كوريا الشمالية
12:21 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 12:34 GMT 18.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن عبور مواطن أمريكي خط الترسيم العسكري الفاصل بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية، دون الحصول على إذن.
وكتبت القيادة على "تويتر": "انتقل الشخص إلى الشمال خلال جولة داخل المنطقة الأمنية المشتركة في المنطقة منزوعة السلاح، ويعتقد أنه محتجز لدى كوريا الشمالية".
ولم يوضح بيان قيادة الأمم المتحدة جنس الأمريكي الذي دخل كوريا الشمالية
، أو أي تفاصيل أخرى.
وقالت قيادة الأمم المتحدة، في إشارة إلى الجيش الشعبي الكوري الشمالي: "نحن ... نعمل مع نظرائنا في الجيش الشعبي الكوري لحل هذا الحادث".