https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-السورية-إصابة-عسكريين-اثنين-خلال-العدوان-الإسرائيلي-على-محيط-دمشق-1079203113.html
الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
قالت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، إن العدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة السورية، دمشق، أسفر عن إصابة اثنين من العسكريين بجروح وتسبب في وقوع بعض... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T22:19+0000
2023-07-18T22:19+0000
2023-07-18T22:26+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061650608_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cfac63484bee16e871a50a34caf6ecd.jpg
وقال مصدر أمني بالوزارة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه في "حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من إتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20230718/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-في-محيط-العاصمة-دمشق-1079202398.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061650608_370:0:1810:1080_1920x0_80_0_0_10fa2003d744e50d9f75158afe657383.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
22:19 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 22:26 GMT 18.07.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، إن العدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة السورية، دمشق، أسفر عن إصابة اثنين من العسكريين بجروح وتسبب في وقوع بعض الخسائر المادية.
وقال مصدر أمني بالوزارة في بيان، حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، إنه في "حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من إتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".
وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.