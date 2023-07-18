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الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
قالت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، إن العدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة السورية، دمشق، أسفر عن إصابة اثنين من العسكريين بجروح وتسبب في وقوع بعض... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T22:19+0000
2023-07-18T22:26+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال مصدر أمني بالوزارة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه في "حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من إتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20230718/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-في-محيط-العاصمة-دمشق-1079202398.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

22:19 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 22:26 GMT 18.07.2023)
© Sputnik . Ali Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق الثلاثاء 26 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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قالت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، إن العدوان الإسرائيلي على محيط العاصمة السورية، دمشق، أسفر عن إصابة اثنين من العسكريين بجروح وتسبب في وقوع بعض الخسائر المادية.
وقال مصدر أمني بالوزارة في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه في "حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من إتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
21:34 GMT
وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
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