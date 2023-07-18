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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
https://sputnikarabic.ae/20230718/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-في-محيط-العاصمة-دمشق-1079202398.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في محيط العاصمة السورية، دمشق. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T21:34+0000
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وقال المراسل سمعت أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق‎.من جانبه، قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق‎.وقال المصدر إن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق".وأضاف المصدر: "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".
https://sputnikarabic.ae/20230701/إعلام-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-حمص---عاجل-1078653410.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق

21:34 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 21:42 GMT 18.07.2023)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في محيط العاصمة السورية، دمشق.
وقال المراسل سمعت أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق‎.
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
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من جانبه، قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق‎.
وقال المصدر إن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق".
وأضاف المصدر: "الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".
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