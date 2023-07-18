https://sputnikarabic.ae/20230718/الصحة-المصرية-تكشف-عن-المرض-الغامض-الذي-أصاب-عشرات-المواطنين-في-الصعيد-1079177991.html
الصحة المصرية تكشف عن "المرض الغامض" الذي أصاب عشرات المواطنين في الصعيد
الصحة المصرية تكشف عن "المرض الغامض" الذي أصاب عشرات المواطنين في الصعيد
كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة "المرض الغامض" الذي أصاب في الآونة الأخيرة عشرات المصريين في إحدى محافظات جنوبي البلاد. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T11:18+0000
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وقالت الوزارة في بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه، إن "فرقها تقصت الوضع الوبائي المتعلق بوجود حالات مرضية في نجع سندل التابع لقرية العليقات في مركز قوص ــ محافظة قنا".واتضح بعد فحص عينات معملية من الحالات التي ظهرت عليها الأعراض المرضية، وعينات بيئية من المياه والصرف الصحي، وعينات من البعوض ويرقات البعوض، وجود البعوضة الناقلة لمرض "حمى الضنك" والمعروفة باسم "الزاعجة المصرية".وتابعت الصحة المصرية في بيانها: "كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة، وفحص الحمض النووي إيجابية بعض العينات لمرض حمى الضنك (الحمى المؤلمة للعظام)".وأمس الاثنين، نفى مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية، الاتجاه لعزل قرية العليقات بعد انتشار أعراض "مرض غير معلوم" بين السكان بصورة كبيرة.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن عدد الحالات المصابة يتراوح ما بين 150 إلى 200 حالة، من أصل عدد السكان البالغ نحو 4200 مواطن.و"حمى الضنك" هي عدوى فيروسية تسببها فيروسات "حمى الضنك"، والتي لا تنتقل بشكل مباشر من البشر إلى البشر، لكن تنتقل إليهم عند تعرضهم لـ"لسعات" البعوض الحامل لهذه العدوى.وطبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 95% من الحالات المبلغة على مستوى العالم تظهر عليها أعراض خفيفة، مثل صداع حاد، ألم خلف العينين، آلام في العضلات والمفاصل، غثيان، قيء، انتفاخ الغدد، وطفح جلدي وعادة ما تدوم الأعراض بين يومين إلى سبعة أيام، وتستجيب للعلاج بمخفضات الحرارة.وأكدت الصحة المصرية أن "جميع الحالات المصابة هي حالات بسيطة وتلقت علاجها بالمنزل ولا توجد حالات من القرية تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرض حمى الضنك ولا توجد أي حالات وفاة"، لافتة إلى أن "بعض الحالات مرتبطة بحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجا والقصير".
https://sputnikarabic.ae/20221106/تسجيل-4-وفيات-جديدة-بسبب-حمى-الضنك-في-باكستان-1069872344.html
https://sputnikarabic.ae/20230717/الصحة-المصرية-تنفي-احتمالية-عزل-قرية-في-صعيد-مصر-بعد-ظهور-مرض-غريب-1079158546.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, الصحة, علوم, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن, منوعات, الصحة, علوم, مصر, أخبار مصر الآن
الصحة المصرية تكشف عن "المرض الغامض" الذي أصاب عشرات المواطنين في الصعيد
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كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة "المرض الغامض" الذي أصاب في الآونة الأخيرة عشرات المصريين في إحدى محافظات جنوبي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان وصل لـ"سبوتنيك
" نسخة منه، إن "فرقها تقصت الوضع الوبائي المتعلق بوجود حالات مرضية في نجع سندل التابع لقرية العليقات في مركز قوص ــ محافظة قنا".
واتضح بعد فحص عينات معملية من الحالات التي ظهرت عليها الأعراض المرضية، وعينات بيئية من المياه والصرف الصحي، وعينات من البعوض ويرقات البعوض، وجود البعوضة الناقلة لمرض "حمى الضنك" والمعروفة باسم "الزاعجة المصرية".
وتابعت الصحة المصرية
في بيانها: "كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة، وفحص الحمض النووي إيجابية بعض العينات لمرض حمى الضنك (الحمى المؤلمة للعظام)".
وأمس الاثنين، نفى مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية، الاتجاه لعزل قرية العليقات بعد انتشار أعراض "مرض غير معلوم" بين السكان بصورة كبيرة.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك
"، إن عدد الحالات المصابة يتراوح ما بين 150 إلى 200 حالة، من أصل عدد السكان البالغ نحو 4200 مواطن.
و"حمى الضنك" هي عدوى فيروسية تسببها فيروسات "حمى الضنك"، والتي لا تنتقل بشكل مباشر من البشر إلى البشر، لكن تنتقل إليهم عند تعرضهم لـ"لسعات" البعوض الحامل لهذه العدوى.
وطبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 95% من الحالات المبلغة على مستوى العالم تظهر عليها أعراض خفيفة، مثل صداع حاد، ألم خلف العينين، آلام في العضلات
والمفاصل، غثيان، قيء، انتفاخ الغدد، وطفح جلدي وعادة ما تدوم الأعراض بين يومين إلى سبعة أيام، وتستجيب للعلاج بمخفضات الحرارة.
وأكدت الصحة المصرية أن "جميع الحالات المصابة هي حالات بسيطة وتلقت علاجها بالمنزل ولا توجد حالات من القرية تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرض حمى الضنك
ولا توجد أي حالات وفاة"، لافتة إلى أن "بعض الحالات مرتبطة بحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجا والقصير".