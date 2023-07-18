https://sputnikarabic.ae/20230718/ظهور-جديد-للبرهان-خلال-اجتماع-عسكري-في-مقر-قيادة-الجيش-السوداني-فيديو-1079162450.html

ظهور جديد للبرهان خلال اجتماع عسكري في مقر قيادة الجيش السوداني... فيديو

ظهور جديد للبرهان خلال اجتماع عسكري في مقر قيادة الجيش السوداني... فيديو

نشر الجيش السوداني فيديو لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وهو يترأس اجتماعاً عسكرياً يضم قادة الجيش. 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T07:52+0000

2023-07-18T07:52+0000

2023-07-18T07:52+0000

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وظهر البرهان، في الفيديو، وهو يلقي التحية على عدد من العسكريين قبل أن يجلس ليترأس الاجتماع في مبنى القيادة العامة.وتتواصل منذ ثلاثة أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.يشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في السادس من الشهر نفسه، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230716/الجيش-السوداني-يتهم-قوات-الدعم-السريع-باستهداف-مستشفى-علياء-التخصصي-في-أم-درمان-1079123431.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي