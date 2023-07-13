https://sputnikarabic.ae/20230713/اشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-في-مناطق-جنوبي-الخرطوم-1079028951.html
اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوبي الخرطوم
اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوبي الخرطوم
أفادت مصادر محلية في السودان بوقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق جنوبي العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T10:00+0000
2023-07-13T10:00+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وأكدت المصادر المحلية السودانية لوكالة "سبوتنيك" وقوع "اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، جنوبي العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس".وذكر شهود عيان أن "طائرات مسيرة تتبع للقوات المسلحة السودانية قصفت تجمعات لقوات الدعم السريع في منطقة (التعويضات) في مدينة شرق النيل، وفي عدة مناطق في مدينة أم درمان، صباح اليوم".ويشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في السادس من الشهر نفسه، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
https://sputnikarabic.ae/20230713/السيسي-يدعو-لبدء-مفاوضات-جادة-لوقف-إطلاق-النار-في-السودان-1079027478.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, العالم العربي
اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوبي الخرطوم
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أفادت مصادر محلية في السودان بوقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق جنوبي العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس.
الخرطوم - سبوتنيك
. وأكدت المصادر المحلية السودانية لوكالة "سبوتنيك" وقوع "اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، جنوبي العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس".
وذكر شهود عيان أن "طائرات مسيرة تتبع للقوات المسلحة السودانية
قصفت تجمعات لقوات الدعم السريع في منطقة (التعويضات) في مدينة شرق النيل، وفي عدة مناطق في مدينة أم درمان، صباح اليوم".
ويشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان
، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة
للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في السادس من الشهر نفسه، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.