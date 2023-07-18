https://sputnikarabic.ae/20230718/يونيسف-معدلات-تطعيم-الأطفال-في-البلدان-منخفضة-الدخل-أقل-من-مستوياتها-قبل-كورونا--1079165637.html

"يونيسف": معدلات تطعيم الأطفال في البلدان منخفضة الدخل أقل من مستوياتها قبل "كورونا"

"يونيسف": معدلات تطعيم الأطفال في البلدان منخفضة الدخل أقل من مستوياتها قبل "كورونا"

كشفت أرقام جديدة لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، عن وجود مؤشرات في تعافي خدمات التحصين في بعض البلدان، في فترة ما... 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T08:56+0000

2023-07-18T08:56+0000

2023-07-18T08:56+0000

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وأشارت الأرقام الصادرة من الوكالة إلى أنه في عام 2022، لم يتلق 20.5 مليون طفل لقاحا روتينيا واحدا أو أكثر من لقاحات الطفولة، مثل "الدفتيريا" والكزاز والسعال الديكي، بالمقارنة مع 24.4 مليون طفل في عام 2021.وأضافت أنه على الرغم من ذلك التقدم المحرز، فإن الأرقام لا تزال أعلى مما كانت عليه في عام 2019، عندما كان هناك 18.4 مليون طفل فاتهم التحصين الكامل.من ناحيته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن هذه الأرقام "مشجعة"، لكن كانت هناك مخاوف من أن الأشخاص الأكثر ضعفا ماديا واجتماعيا قد تعرضوا للإهمال.وقال مؤكدا: "عندما تتأخر البلدان والمناطق، فإن الأطفالهم من يدفعون الثمن".وأضاف أنه "من بين 73 دولة شهدت انخفاضا كبيرا في التغطية الروتينية أثناء الوباء، فإن 34 دولة لم تشهد أي تحسن في التحصين منذ ذلك الحين".بينما أشار تيدروس إلى أن 15 دولة تعافت إلى مستويات ما قبل الجائحة، وأن 24 دولة في طريقها للتعافي.وحذرت أرقام كلا من منظمة الصحة العالمية و"يونيسف" أيضا من أن التطعيمات ضد الحصبة لم تتعاف بسرعة، مشيرة إلى أن 21.9 مليون طفل على مستوى العالم تخلفوا عن الحصول على جرعتهم الأولى في عام 2022 - بزيادة 2.7 مليون عن عام 2019 – بينما تخلف 13 مليون عن تلقي الجرعة الثانية.

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منظمة الصحة العالمية, منوعات, العالم, فيروس كورونا