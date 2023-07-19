https://sputnikarabic.ae/20230719/أمريكا-تبرم-صفقة-بيع-صواريخ-جو---جو-مع-ألمانيا-1079230908.html
أمريكا تبرم صفقة بيع صواريخ جو - جو مع ألمانيا
أمريكا تبرم صفقة بيع صواريخ جو - جو مع ألمانيا
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة وافقت على تزويد ألمانيا بصواريخ جو - جو متوسطة المدى بقيمة 2.9 مليار دولار". 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T20:26+0000
2023-07-19T20:26+0000
2023-07-19T20:26+0000
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_263:0:2000:977_1920x0_80_0_0_f3679b1eceddd32d3f2d535d9c42f4b9.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "اتخذت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على بيع محتمل لمعدات عسكرية إلى حكومة ألمانيا، وذلك لصواريخ جو - جو متقدمة ومتوسطة المدى من طراز "إيه آي إم-120 أمرام" ومعدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.9 مليار دولار".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا.وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن "الشريحة الجديدة تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز "ناسامز"، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار "فوينيكس غوست" و"سويتش بليد"، ولم يتم تحديد عددها.بالإضافة إلى ذلك، يعتزم "البنتاغون" أيضًا نقل معدات إزالة الألغام، و150 شاحنة وقود، و115 مركبة تكتيكية لسحب المعدات ونقلها، وأنظمة اتصالات آمنة تكتيكية، وأنظمة حرب إلكترونية إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230710/إعلام-ألمانيا-والولايات-المتحدة-تعارضان-طلب-أوكرانيا-الرسمي-لعضوية-الناتو-1078905712.html
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_639:0:1942:977_1920x0_80_0_0_2ed07a98a8f87e1d89f720d5b1fb47cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
أمريكا تبرم صفقة بيع صواريخ جو - جو مع ألمانيا
تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة وافقت على تزويد ألمانيا بصواريخ جو - جو متوسطة المدى بقيمة 2.9 مليار دولار".
وقالت الوزارة في بيان لها: "اتخذت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على بيع محتمل لمعدات عسكرية إلى حكومة ألمانيا، وذلك لصواريخ جو - جو متقدمة ومتوسطة المدى من طراز "إيه آي إم-120 أمرام" ومعدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.9 مليار دولار".
ألمانيا طلبت شراء 969 صاروخا من طراز "إيه آي إم-120 سي-8 أمرام".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن "الشريحة الجديدة تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز "ناسامز"، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار "فوينيكس غوست" و"سويتش بليد"، ولم يتم تحديد عددها.
بالإضافة إلى ذلك
، يعتزم "البنتاغون" أيضًا نقل معدات إزالة الألغام، و150 شاحنة وقود، و115 مركبة تكتيكية لسحب المعدات ونقلها، وأنظمة اتصالات آمنة تكتيكية، وأنظمة حرب إلكترونية إلى كييف.