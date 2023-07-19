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https://sputnikarabic.ae/20230719/البنتاغون-يعلن-إرسال-صواريخ-ناسامز-إلى-اوكرانيا--عاجل-1079228075.html
"البنتاغون" يعلن إرسال صواريخ "ناسامز" إلى أوكرانيا
"البنتاغون" يعلن إرسال صواريخ "ناسامز" إلى أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T16:57+0000
2023-07-19T17:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن "الشريحة الجديدة تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز "ناسامز"، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار "فوينيكس غوست" و"سويتش بليد"، ولم يتم تحديد عددها.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار تتضمن مدرعات وذخائر.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "الولايات المتحدة تخصص 325 مليون دولار لحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا".تزود الولايات المتحدة الأمريكية في حزمة المساعدات الجديدة إلى أوكرانيا ذخيرة صواريخ "ناسامز" وصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، و"جافلين" المضادة للدروع وصواريخ "تاو" و"إي تي 4" المحمولة على الكتف، و22 مليون رصاصة وقنبلة.
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الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

"البنتاغون" يعلن إرسال صواريخ "ناسامز" إلى أوكرانيا

16:57 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 17:17 GMT 19.07.2023)
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyصاروخ اعتراضي أمريكي
صاروخ اعتراضي أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن "الشريحة الجديدة تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز "ناسامز"، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار "فوينيكس غوست" و"سويتش بليد"، ولم يتم تحديد عددها.

بالإضافة إلى ذلك، يعتزم "البنتاغون" أيضًا نقل معدات إزالة الألغام، و150 شاحنة وقود، و115 مركبة تكتيكية لسحب المعدات ونقلها، وأنظمة اتصالات آمنة تكتيكية، وأنظمة حرب إلكترونية إلى كييف.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار تتضمن مدرعات وذخائر.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "الولايات المتحدة تخصص 325 مليون دولار لحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا".
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
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تشمل المساعدة الأمريكية الجديدة لأوكرانيا 15 مركبة قتالية من طراز "برادلي"، و10 ناقلات مدرعة من طراز "سترايكر".

تزود الولايات المتحدة الأمريكية في حزمة المساعدات الجديدة إلى أوكرانيا ذخيرة صواريخ "ناسامز" وصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، و"جافلين" المضادة للدروع وصواريخ "تاو" و"إي تي 4" المحمولة على الكتف، و22 مليون رصاصة وقنبلة.
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