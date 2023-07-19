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https://sputnikarabic.ae/20230719/أوكرانيا-تكشف-عن-خسائر-ضخمة-في-أوديسا-بعد-الضربة-الروسية-1079208317.html
أوكرانيا تكشف عن خسائر ضخمة في أوديسا بعد الضربة الروسية
أوكرانيا تكشف عن خسائر ضخمة في أوديسا بعد الضربة الروسية
أفادت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية أن محطات الحبوب والنفط والدبابات ومعدات التحميل تعرضت لأضرار في أحد موانئ منطقة أوديسا. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T07:43+0000
2023-07-19T07:43+0000
العالم
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وقالت القيادة على فيسبوك: "أرسل العدو صواريخ "أونيكس" و"خي-22" إلى الميناء والبنية التحتية الحيوية. وأصاب محطتي الحبوب والنفط وألحق أضرارا بالخزانات ومعدات التحميل واندلع حريق وجميع الدوائر المختصة تعمل على إزالة العواقب".وأكدت أن منشأة صناعية قد تضررت في منطقة أوديسا، بالإضافة إلى مستودعين للتخزين.أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، ليلة الأربعاء، عن انفجارات في أوديسا. تحدث عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة والمنطقة. كما كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في كروبيفنيتسكي في مقاطعة كيروفوغراد.
https://sputnikarabic.ae/20230718/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-أوديسا-الأوكرانية--1079203254.html
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العالم

أوكرانيا تكشف عن خسائر ضخمة في أوديسا بعد الضربة الروسية

07:43 GMT 19.07.2023
© Sputnik . E. Sveta / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أوديسا
مدينة أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
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أفادت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية أن محطات الحبوب والنفط والدبابات ومعدات التحميل تعرضت لأضرار في أحد موانئ منطقة أوديسا.
وقالت القيادة على فيسبوك: "أرسل العدو صواريخ "أونيكس" و"خي-22" إلى الميناء والبنية التحتية الحيوية. وأصاب محطتي الحبوب والنفط وألحق أضرارا بالخزانات ومعدات التحميل واندلع حريق وجميع الدوائر المختصة تعمل على إزالة العواقب".
قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية
أمس, 22:30 GMT
وأكدت أن منشأة صناعية قد تضررت في منطقة أوديسا، بالإضافة إلى مستودعين للتخزين.
أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، ليلة الأربعاء، عن انفجارات في أوديسا. تحدث عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة والمنطقة. كما كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في كروبيفنيتسكي في مقاطعة كيروفوغراد.
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