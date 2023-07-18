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إعلام: سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230718/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-أوديسا-الأوكرانية--1079203254.html
إعلام: سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية
إعلام: سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم سماع دوي انفجار في مدينة أوديسا. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T22:30+0000
2023-07-18T22:35+0000
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وحسبما ذكرت صحيفة "سوسبيلني" الأوكرانية على قناتها عبر موقع تلغرام: "تم سماع انفجارات في أوديسا".وفي وقت لاحق، أفادت الصحيفة عن وقوع انفجارات جديدة.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة الإنذار الجوي في كييف وثماني مقاطعات في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230718/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-وإطلاق-صفارات-الإنذار-في-4-مقاطعات-أوكرانية--1079200432.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

إعلام: سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية

22:30 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 22:35 GMT 18.07.2023)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورقصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم سماع دوي انفجار في مدينة أوديسا.
وحسبما ذكرت صحيفة "سوسبيلني" الأوكرانية على قناتها عبر موقع تلغرام: "تم سماع انفجارات في أوديسا".
وفي وقت لاحق، أفادت الصحيفة عن وقوع انفجارات جديدة.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي وإطلاق صفارات الإنذار في 4 مقاطعات أوكرانية
21:12 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة الإنذار الجوي في كييف وثماني مقاطعات في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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