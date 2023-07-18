https://sputnikarabic.ae/20230718/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-أوديسا-الأوكرانية--1079203254.html
إعلام: سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية
إعلام: سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم سماع دوي انفجار في مدينة أوديسا. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T22:30+0000
2023-07-18T22:30+0000
2023-07-18T22:35+0000
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وحسبما ذكرت صحيفة "سوسبيلني" الأوكرانية على قناتها عبر موقع تلغرام: "تم سماع انفجارات في أوديسا".وفي وقت لاحق، أفادت الصحيفة عن وقوع انفجارات جديدة.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة الإنذار الجوي في كييف وثماني مقاطعات في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230718/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-وإطلاق-صفارات-الإنذار-في-4-مقاطعات-أوكرانية--1079200432.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
إعلام: سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية
22:30 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 22:35 GMT 18.07.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم سماع دوي انفجار في مدينة أوديسا.
وحسبما ذكرت صحيفة "سوسبيلني" الأوكرانية على قناتها عبر موقع تلغرام: "تم سماع انفجارات في أوديسا".
وفي وقت لاحق، أفادت الصحيفة عن وقوع انفجارات جديدة.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة الإنذار الجوي في كييف وثماني مقاطعات
في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.