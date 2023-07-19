https://sputnikarabic.ae/20230719/استخدام-الإنترنت-في-الشرق-الأوسط-1079207590.html
استخدام الإنترنت في الشرق الأوسط
استخدام الإنترنت في الشرق الأوسط
يتجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات شخص، في حين أن أكثر من 67% من سكان العالم يستخدمون الإنترنت. تكشف "سبوتنيك" عن دول الشرقين الأوسط والأدنى التي لديها أكبر عدد... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T07:24+0000
2023-07-19T07:24+0000
2023-07-19T07:43+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
شبكة الإنترنت
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика, شبكة الإنترنت
انفوجرافيك, инфографика, شبكة الإنترنت
استخدام الإنترنت في الشرق الأوسط
07:24 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 07:43 GMT 19.07.2023) تابعنا عبر
يتجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات شخص، في حين أن أكثر من 67% من سكان العالم يستخدمون الإنترنت. تكشف "سبوتنيك" عن دول الشرقين الأوسط والأدنى التي لديها أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت.