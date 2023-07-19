https://sputnikarabic.ae/20230719/الشرطة-النيوزيلندية-مقتل-شخصين-على-الأقل-وإصابة-آخرين-في-إطلاق-نار-بموقع-بناء-في-مدينة-أوكلاند-1079233767.html
الشرطة النيوزيلندية: مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في إطلاق نار بموقع بناء في مدينة أوكلاند
الشرطة النيوزيلندية: مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في إطلاق نار بموقع بناء في مدينة أوكلاند
قالت الشرطة النيوزيلندية، صباح اليوم الخميس، إن إطلاق نار في موقع بناء في وسط مدينة أوكلاند أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
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ووقع الحادث في الساعة 7:22 صباحًا (19:22 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس، قبل ساعات من استضافة المدينة مباراة افتتاح كأس العالم للسيدات في فيفا. ويعتقد أن المسلح أيضًا قُتل.وقال عمدة أوكلاند واين براون في تغريدة عبر تويتر إن الحادث "أمر فظيع"، مضيفا أن جميع أفراد فيفا وفرق كرة القدم آمنون وقد تم التحقق من سلامتهم.تم الإبلاغ عن إطلاق النار في الموقع في حوالي الساعة 7:22 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس، واستمر المشتبه به في إطلاق النار أثناء تحركه في جميع أنحاء الموقع، حسبما قالت الشرطة.قالت الشرطة النيوزيلندية في بيان: وأضافت الشرطة أن التفاصيل حول ما حدث "لا تزال قيد الظهور"، لافتة إلة إنه لا يوجد خطر أمنيفي الوقت الحالي.وذكرت الشرطة أنه تم الإبلاغ عن إصابات متعددة في إطلاق النار، ولم يتم تقديم تفاصيل فورية عن الضحايا الذين قُتلوا في الحادث.
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الشرطة النيوزيلندية: مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في إطلاق نار بموقع بناء في مدينة أوكلاند
22:44 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 22:45 GMT 19.07.2023) تابعنا عبر
قالت الشرطة النيوزيلندية، صباح اليوم الخميس، إن إطلاق نار في موقع بناء في وسط مدينة أوكلاند أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.
ووقع الحادث في الساعة 7:22 صباحًا (19:22 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس، قبل ساعات من استضافة المدينة مباراة افتتاح كأس العالم للسيدات في فيفا. ويعتقد أن المسلح أيضًا قُتل.
وقال عمدة أوكلاند واين براون في تغريدة
عبر تويتر إن الحادث "أمر فظيع"، مضيفا أن جميع أفراد فيفا وفرق كرة القدم آمنون وقد تم التحقق من سلامتهم.
تم الإبلاغ عن إطلاق النار في الموقع في حوالي الساعة 7:22 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس، واستمر المشتبه به في إطلاق النار أثناء تحركه في جميع أنحاء الموقع، حسبما قالت الشرطة.
قالت الشرطة النيوزيلندية في بيان
:
عند الوصول إلى الأدوار العليا من المبنى، احتجز المشتبه به نفسه داخل المصعد وحاول موظفونا التعامل معه"، وتم إطلاق المزيد من الطلقات من قبل الرجل وتم العثور عليه ميتًا بعد فترة وجيزة.
وأضافت الشرطة أن التفاصيل حول ما حدث "لا تزال قيد الظهور"، لافتة إلة إنه لا يوجد خطر أمنيفي الوقت الحالي.
وذكرت الشرطة أنه تم الإبلاغ عن إصابات متعددة في إطلاق النار، ولم يتم تقديم تفاصيل فورية عن الضحايا الذين قُتلوا في الحادث.