https://sputnikarabic.ae/20230719/المنفي-يعقد-اجتماعا-أمنيا-موسعا-بحضور-قيادات-الجيش-الليبي--1079228925.html

المنفي يعقد اجتماعا أمنيا موسعا بحضور قيادات الجيش الليبي

المنفي يعقد اجتماعا أمنيا موسعا بحضور قيادات الجيش الليبي

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اجتماعا أمنيا موسعا بحضور رئيس جهاز المخابرات، فريق أول حسين العائب، وآمر قوة... 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T18:11+0000

2023-07-19T18:11+0000

2023-07-19T18:11+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229634_0:0:2052:1154_1920x0_80_0_0_96af77d014ad0ec3575c5712e049d3e3.jpg

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد حضر الاجتماع كل من رئيس غرفة عمليات الجيش برئاسة الأركان اللواء عبدالفتاح البلوق، ورئيس جهاز خفر السواحل اللواء صلاح أبوحجر، ومدير إدارة الهجرة غير الشرعية في الجهاز العميد سالم أوحيدة، وآمر قسم التحري والمعلومات في قوة مكافحة الإرهاب العميد فاروق محمد شنينة، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب في الجهاز العميد خالد دحيم، وممثل عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العقيد عبدالرزاق الغزيوي، ومدير مكتب مكافحة الإرهاب في المجلس الرئاسي حسام عبد القادر، وذلك للتباحث حول بعض الأمور الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.وخلال الاجتماع، أكد القائد الأعلى للجيش على ضرورة مراقبة وضبط الحدود وتأمينها للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، ومحاربة الإرهاب ونشاط بعض المنظمات المشبوهة، منوّهًا إلى استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم من أجل التشديد على مراقبة المنافذ البرية والبحرية، وحمايتها من أي خروقات قد تهدد الأمن القومي وسلامة الوطن والمواطن.وفي وقت سابق، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم السبت الماضي، بقرار المجلس الرئاسي في البلاد، والقاضي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الخاصة بالشفافية، بشأن إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أثنت البعثة الأممية على رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، والمسؤولين الذين عملوا على تسهيل الاتفاق على هذه الآلية.

https://sputnikarabic.ae/20230715/مجلس-حكماء-وأعيان-الجنوب-الشرقي-يعلن-إغلاق-حقول-نفط-ومنابع-النهر-الصناعي-في-ليبيا-1079094249.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, الأخبار