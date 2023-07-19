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المنفي يعقد اجتماعا أمنيا موسعا بحضور قيادات الجيش الليبي
المنفي يعقد اجتماعا أمنيا موسعا بحضور قيادات الجيش الليبي
عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اجتماعا أمنيا موسعا بحضور رئيس جهاز المخابرات، فريق أول حسين العائب، وآمر قوة... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T18:11+0000
2023-07-19T18:11+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
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وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد حضر الاجتماع كل من رئيس غرفة عمليات الجيش برئاسة الأركان اللواء عبدالفتاح البلوق، ورئيس جهاز خفر السواحل اللواء صلاح أبوحجر، ومدير إدارة الهجرة غير الشرعية في الجهاز العميد سالم أوحيدة، وآمر قسم التحري والمعلومات في قوة مكافحة الإرهاب العميد فاروق محمد شنينة، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب في الجهاز العميد خالد دحيم، وممثل عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العقيد عبدالرزاق الغزيوي، ومدير مكتب مكافحة الإرهاب في المجلس الرئاسي حسام عبد القادر، وذلك للتباحث حول بعض الأمور الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.وخلال الاجتماع، أكد القائد الأعلى للجيش على ضرورة مراقبة وضبط الحدود وتأمينها للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، ومحاربة الإرهاب ونشاط بعض المنظمات المشبوهة، منوّهًا إلى استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم من أجل التشديد على مراقبة المنافذ البرية والبحرية، وحمايتها من أي خروقات قد تهدد الأمن القومي وسلامة الوطن والمواطن.وفي وقت سابق، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم السبت الماضي، بقرار المجلس الرئاسي في البلاد، والقاضي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الخاصة بالشفافية، بشأن إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أثنت البعثة الأممية على رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، والمسؤولين الذين عملوا على تسهيل الاتفاق على هذه الآلية.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, الأخبار

المنفي يعقد اجتماعا أمنيا موسعا بحضور قيادات الجيش الليبي

18:11 GMT 19.07.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اجتماعا أمنيا موسعا بحضور رئيس جهاز المخابرات، فريق أول حسين العائب، وآمر قوة مكافحة الإرهاب، اللواء محمد الزين، ورئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية، اللواء نوري شراطه، ومستشار رئاسة الأركان العامة للشؤون الأمنية وأمن الحدود، اللواء محمد أبوبكر لاكري.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد حضر الاجتماع كل من رئيس غرفة عمليات الجيش برئاسة الأركان اللواء عبدالفتاح البلوق، ورئيس جهاز خفر السواحل اللواء صلاح أبوحجر، ومدير إدارة الهجرة غير الشرعية في الجهاز العميد سالم أوحيدة، وآمر قسم التحري والمعلومات في قوة مكافحة الإرهاب العميد فاروق محمد شنينة، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب في الجهاز العميد خالد دحيم، وممثل عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العقيد عبدالرزاق الغزيوي، ومدير مكتب مكافحة الإرهاب في المجلس الرئاسي حسام عبد القادر، وذلك للتباحث حول بعض الأمور الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.
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وخلال الاجتماع، أكد القائد الأعلى للجيش على ضرورة مراقبة وضبط الحدود وتأمينها للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، ومحاربة الإرهاب ونشاط بعض المنظمات المشبوهة، منوّهًا إلى استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم من أجل التشديد على مراقبة المنافذ البرية والبحرية، وحمايتها من أي خروقات قد تهدد الأمن القومي وسلامة الوطن والمواطن.
وفي وقت سابق، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم السبت الماضي، بقرار المجلس الرئاسي في البلاد، والقاضي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الخاصة بالشفافية، بشأن إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.
وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أثنت البعثة الأممية على رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، والمسؤولين الذين عملوا على تسهيل الاتفاق على هذه الآلية.
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