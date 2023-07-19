https://sputnikarabic.ae/20230719/الهيئة-الوطنية-للانتخابات-في-مصر-تقول-إنها-تعكف-على-دراسة-مواعيد-الانتخابات-الرئاسية-1079222711.html

الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تقول إنها تعكف على دراسة مواعيد الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تقول إنها تعكف على دراسة مواعيد الانتخابات الرئاسية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الأربعاء، أنها "تعكف على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، ووضع... 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T12:54+0000

2023-07-19T12:54+0000

2023-07-19T12:54+0000

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وتعهدت الهيئة، خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، بمراعاة أحكام المواد من الدستور، مشيرةً أنها مستمرة في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة، وفقا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن، وذلك حسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية.وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالجميع وبجميع وسائل الإعلام، استشعار روح المسئولية، وعدم الانسياق خلف أخبار غير صحيحة، مشددةً على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال، خلال مشاركته قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في العاصمة الفرنسية، باريس، إنه لم يعد مواطني بلاده بشيء "سوى الصبر والعمل"، محذرا من أنه إذا لم يجد الناس في أفريقيا الأمل في الحياة فسوف يتحركون تجاه أوروبا.وقال السيسي، في مقطع فيديو بثته رئاسة الجمهورية المصرية على حسابها بموقع "يوتيوب"، ظهر خلاله متحدثا العامية المصرية: "الحقيقة أن مداخلتي هتبقى مختلفة شوية وأرجو إن أنتم تسمحوا لي إني أتكلم بالطريقة دي".وتابع الرئيس المصري: "أنا هأقول لكم على تجربتي في مصر وباختصار شديد، كان دايما في دولنا النامية يبقى فيه وعود كثيرة جدا من جانب القادة للشعوب، يقوله في الانتخابات إني أنا هأعمل لك وهأعملك.. وهيعمل له كل حاجة حلوة".وانتخب السيسي عام 2014، رئيسا للبلاد لمدة 4 سنوات، ثم انتخب مجددا في الانتخابات الرئاسية عام 2018.

https://sputnikarabic.ae/20230611/مصر-المنسق-العام-للحوار-الوطني-ينفي-ما-تردد-عن-انتخابات-رئاسية-مبكرة-1078009904.html

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