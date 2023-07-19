https://sputnikarabic.ae/20230719/سماع-دوي-انفجارات-في-سومي-بشمال-أوكرانيا-1079234080.html
سماع دوي انفجارات في سومي بشمال أوكرانيا
سماع دوي انفجارات في سومي بشمال أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في سومي شمال البلاد. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T22:53+0000
2023-07-19T22:53+0000
2023-07-19T23:10+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "سوسبيلين" المحلية عبر حسابها في موقع "تلغرام": "سماع دوي انفجارات في سومي".وفي وقت سابق دوت صفارات الإنذار في مقاطعة سومي، محذرة من ضربات جوية.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230719/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1079233927.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
سماع دوي انفجارات في سومي بشمال أوكرانيا
22:53 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 23:10 GMT 19.07.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في سومي شمال البلاد.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "سوسبيلين" المحلية عبر حسابها في موقع "تلغرام": "سماع دوي انفجارات في سومي".
وفي وقت سابق دوت صفارات الإنذار في مقاطعة سومي
، محذرة من ضربات جوية.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.