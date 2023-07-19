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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/سماع-دوي-انفجارات-في-سومي-بشمال-أوكرانيا-1079234080.html
سماع دوي انفجارات في سومي بشمال أوكرانيا
سماع دوي انفجارات في سومي بشمال أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في سومي شمال البلاد. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T22:53+0000
2023-07-19T23:10+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "سوسبيلين" المحلية عبر حسابها في موقع "تلغرام": "سماع دوي انفجارات في سومي".وفي وقت سابق دوت صفارات الإنذار في مقاطعة سومي، محذرة من ضربات جوية.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230719/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1079233927.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

سماع دوي انفجارات في سومي بشمال أوكرانيا

22:53 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 23:10 GMT 19.07.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في سومي شمال البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "سوسبيلين" المحلية عبر حسابها في موقع "تلغرام": "سماع دوي انفجارات في سومي".
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مقاطعات من أوكرانيا
22:50 GMT
وفي وقت سابق دوت صفارات الإنذار في مقاطعة سومي، محذرة من ضربات جوية.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
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