https://sputnikarabic.ae/20230719/مقتل-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-في-نابلس-1079234240.html

مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس

مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، مقتل شاب فلسطيني، وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص الحي، بينهم إصابتان بحالة الخطر، خلال مواجهات مع القوات... 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T23:14+0000

2023-07-19T23:14+0000

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وقالت وزارة الصحة في بيان: "استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في نابلس، كما وصلت ٣ إصابات إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بينها إصابتان بحالة خطيرةاستشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، إضافة إلى إصابة 3 ثلاثة آخرين بينهم إصابتان بحالة الخطر، تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا".وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن القوات الإسرائيلية منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى طفله رضيعة (12 يوما) أصيبت بالاختناق بالشديد بالغاز في منطقة الضاحية، وتم التوجه لها على الأقدام لتقديم العلاج اللازم لها، كما أصيب نحو 30 مواطنا بالاختناق.وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مركبة إسعاف، أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة، ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في وقت سابق، صباح اليوم، أن قوات كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع عمان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية. واقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف وسط حماية مشددة من قبل القوات الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20230719/إصابة-3-فلسطينيين-بالرصاص-الحي-والعشرات-بالاختناق-في-مواجهات-مع-القوات-الإسرائيلية-في-نابلس-1079233343.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن