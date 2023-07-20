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إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة إثر حادث طعن في القدس الشرقية

إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة إثر حادث طعن في القدس الشرقية

أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، أن رجلا إسرائيليا في الثلاثينيات من عمره، أصيب بجروح خطيرة إثر حادث طعن في حي "غيلو" في القدس الشرقية. 20.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-20T18:11+0000

2023-07-20T18:11+0000

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وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في شبهات بأن الحادث كان هجوما إرهابيا، وبحسب ما ورد، فإن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" يشارك في التحقيق، وتم العثور على سكاكين في مكان الحادث، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأضافت الصحيفة أن الشرطة استعانت بمروحية تابعة لها لمطاردة المشتبه بهم الذين فروا من مكان الحادث، وأنه تم القبض على مشتبه به، ويتم استجوابه بشأن الاشتباه في تورطه في الحادث.فيما نقل موقع "واللا" الإخباري، عن شهود عيان، قولهم إن الحادث كان نتيجة شجار بين يهود وعرب، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتم نقل المصاب إلى المركز الطبي "شعاري تسيديك" وهو في حالة خطيرة للغاية وغير مستقرة، لتلقي المزيد من العلاج الطبي.وقال المسعف، إيلاد روزمارين، من نجمة داوود الحمراء، إن "الرجل المصاب كان مستلقيا قرب مدخل المبنى، وهو واعٍ ويعاني من جرح مخترق ونزيف في جسده، وقدمنا له العلاج الطبي الأولي، الذي تضمن وقف النزيف والضمادات، ونقلناه بسرعة إلى المستشفى، لأن حالته كانت خطيرة وغير مستقرة".

https://sputnikarabic.ae/20230709/إعلام-إصابة-فلسطينية-برصاص-إسرائيلي-في-القدس-بزعم-محاولتها-تنفيذ-عملية-طعن-1078892197.html

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