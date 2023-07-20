https://sputnikarabic.ae/20230720/إصابة-إسرائيلي-بجروح-خطيرة-إثر-حادث-طعن-في-القدس-الشرقية-1079257189.html
إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة إثر حادث طعن في القدس الشرقية
إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة إثر حادث طعن في القدس الشرقية
أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، أن رجلا إسرائيليا في الثلاثينيات من عمره، أصيب بجروح خطيرة إثر حادث طعن في حي "غيلو" في القدس الشرقية. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T18:11+0000
2023-07-20T18:11+0000
2023-07-20T18:11+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/14/1079257033_0:0:1756:989_1920x0_80_0_0_25804517a8d7699569aca144bbd92e9e.jpg
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في شبهات بأن الحادث كان هجوما إرهابيا، وبحسب ما ورد، فإن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" يشارك في التحقيق، وتم العثور على سكاكين في مكان الحادث، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأضافت الصحيفة أن الشرطة استعانت بمروحية تابعة لها لمطاردة المشتبه بهم الذين فروا من مكان الحادث، وأنه تم القبض على مشتبه به، ويتم استجوابه بشأن الاشتباه في تورطه في الحادث.فيما نقل موقع "واللا" الإخباري، عن شهود عيان، قولهم إن الحادث كان نتيجة شجار بين يهود وعرب، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتم نقل المصاب إلى المركز الطبي "شعاري تسيديك" وهو في حالة خطيرة للغاية وغير مستقرة، لتلقي المزيد من العلاج الطبي.وقال المسعف، إيلاد روزمارين، من نجمة داوود الحمراء، إن "الرجل المصاب كان مستلقيا قرب مدخل المبنى، وهو واعٍ ويعاني من جرح مخترق ونزيف في جسده، وقدمنا له العلاج الطبي الأولي، الذي تضمن وقف النزيف والضمادات، ونقلناه بسرعة إلى المستشفى، لأن حالته كانت خطيرة وغير مستقرة".
https://sputnikarabic.ae/20230709/إعلام-إصابة-فلسطينية-برصاص-إسرائيلي-في-القدس-بزعم-محاولتها-تنفيذ-عملية-طعن-1078892197.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/14/1079257033_127:0:1687:1170_1920x0_80_0_0_fc69131891f17d29a1c6862ef8bd4114.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم, الأخبار
إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة إثر حادث طعن في القدس الشرقية
تابعنا عبر
أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، أن رجلا إسرائيليا في الثلاثينيات من عمره، أصيب بجروح خطيرة إثر حادث طعن في حي "غيلو" في القدس الشرقية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في شبهات بأن الحادث كان هجوما إرهابيا، وبحسب ما ورد، فإن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" يشارك في التحقيق، وتم العثور على سكاكين في مكان الحادث، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة استعانت بمروحية تابعة لها لمطاردة المشتبه بهم الذين فروا من مكان الحادث، وأنه تم القبض على مشتبه به، ويتم استجوابه بشأن الاشتباه في تورطه في الحادث.
فيما نقل موقع "واللا" الإخباري، عن شهود عيان، قولهم إن الحادث كان نتيجة شجار بين يهود وعرب، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وتم نقل المصاب إلى المركز الطبي "شعاري تسيديك" وهو في حالة خطيرة للغاية وغير مستقرة، لتلقي المزيد من العلاج الطبي.
وقال المسعف، إيلاد روزمارين، من نجمة داوود الحمراء، إن "الرجل المصاب كان مستلقيا قرب مدخل المبنى، وهو واعٍ ويعاني من جرح مخترق ونزيف في جسده، وقدمنا له العلاج الطبي الأولي، الذي تضمن وقف النزيف والضمادات، ونقلناه بسرعة إلى المستشفى، لأن حالته كانت خطيرة وغير مستقرة".