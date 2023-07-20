https://sputnikarabic.ae/20230720/إعلان-حالة-التأهب-لغارات-جوية-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1079258848.html

إعلان حالة التأهب لغارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا

إعلان حالة التأهب لغارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار بشأن غارات جوية، صباح اليوم الجمعة، في جميع مقاطعات أوكرانيا، حسبما أفادت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الإنترنت. 20.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-20T22:20+0000

2023-07-20T22:20+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأظهرت البيانات أن حالة التأهب قد أُعلنت في الساعة 23:10 بتوقيت موسكو.وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق من أمس، حالة التأهب القصوى لمواجهة أي هجمات جوية في جميع أنحاء البلاد، وذلك في الساعة 10:00 بتوقيت موسكو.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230719/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1079233927.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم