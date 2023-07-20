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استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ضد تعديلات النظام القضائي وسط تل أبيب… فيديو
استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ضد تعديلات النظام القضائي وسط تل أبيب… فيديو
استخدمت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين قاموا بإغلاق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T22:54+0000
2023-07-20T22:54+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مئات المحتجين الذين يعارضون إصلاح النظام القضائي الذي تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو أغلقوا طريق "آيلون" في وسط المدينة وإشعال النيران على الطريق.وخلال تفريق المظاهرة، وقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.تأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعًا في جميع أنحاء إسرائيل.وخلال الأيام القليلة الماضية، جرت الاحتجاجات بشكل متواصل، وكثيرًا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.وشهدت البلاد نشاطًا احتجاجيًا مكثفًا نتيجة الجمود السياسي بين الائتلاف الحاكم والمعارضة في البحث عن حلاً توافقيًا بشأن إصلاح النظام القضائي، الذي يرون خصومه أنه سيهدد الطابع الديمقراطي للدولة اليهودية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, احتجاجات في إسرائيل, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, احتجاجات في إسرائيل, العالم

استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ضد تعديلات النظام القضائي وسط تل أبيب… فيديو

22:54 GMT 20.07.2023
© AP Photo / Oded Baliltyاحتجاجت الإسرائيليين ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في تل أبيب، إسرائيل، 5 يوليو 2023
احتجاجت الإسرائيليين ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في تل أبيب، إسرائيل، 5 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Oded Balilty
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حصري
استخدمت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين قاموا بإغلاق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مئات المحتجين الذين يعارضون إصلاح النظام القضائي الذي تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو أغلقوا طريق "آيلون" في وسط المدينة وإشعال النيران على الطريق.
وخلال تفريق المظاهرة، وقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
تأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعًا في جميع أنحاء إسرائيل.
وخلال الأيام القليلة الماضية، جرت الاحتجاجات بشكل متواصل، وكثيرًا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.
وشهدت البلاد نشاطًا احتجاجيًا مكثفًا نتيجة الجمود السياسي بين الائتلاف الحاكم والمعارضة في البحث عن حلاً توافقيًا بشأن إصلاح النظام القضائي، الذي يرون خصومه أنه سيهدد الطابع الديمقراطي للدولة اليهودية.
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