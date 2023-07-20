عربي
https://sputnikarabic.ae/20230720/البنتاغون-يعلن-زيادة-الوجود-العسكري-الأمريكي-في-مضيق-هرمز-1079259019.html
البنتاغون يعلن زيادة الوجود العسكري الأمريكي في مضيق هرمز
البنتاغون يعلن زيادة الوجود العسكري الأمريكي في مضيق هرمز
أعلنت القيادة المركزية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقوم بتعزيز تجمعها العسكري المتوجه إلى مضيق هرمز بواسطة سفينتين... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T22:33+0000
2023-07-20T22:33+0000
مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
البنتاغون الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432967_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_47a42e8a950cce098bbd9d1814dd740a.jpg
وستؤدي سفينة الهبوط الجامعة "يو أس أس باتان" وسفينة الهبوط الجافة "يو أس أس كارتر هول" مهامهما في المنطقة بالتعاون مع المدمرة "يو إس إس توماس هودنر" وطائرات إف-16 وإف-35 التي تم الإعلان عن إرسالها سابقًا.وصنفت وزارة الدفاع هذا القرار بأنه "استجابة لمحاولات إيران الأخيرة لتهديد حركة التجارة الحرة".وتتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان.
https://sputnikarabic.ae/20230719/وزير-الدفاع-الإيراني-يعلق-على-نشر-مدمرات-أمريكية-في-مضيق-هرمز-فيديو-1079208935.html
مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432967_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_020b112a3462811a19b7886527184a0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, البنتاغون الأمريكي
مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون يعلن زيادة الوجود العسكري الأمريكي في مضيق هرمز

22:33 GMT 20.07.2023
© AP Photo / Indra Beaufortسفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز
سفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Indra Beaufort
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت القيادة المركزية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقوم بتعزيز تجمعها العسكري المتوجه إلى مضيق هرمز بواسطة سفينتين هبوط تابعتين للقوات البحرية.
وستؤدي سفينة الهبوط الجامعة "يو أس أس باتان" وسفينة الهبوط الجافة "يو أس أس كارتر هول" مهامهما في المنطقة بالتعاون مع المدمرة "يو إس إس توماس هودنر" وطائرات إف-16 وإف-35 التي تم الإعلان عن إرسالها سابقًا.
وزير الدفاع الإيراني رضا آشتياني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
وزير الدفاع الإيراني يعلق على نشر مدمرات أمريكية في مضيق هرمز... فيديو
أمس, 07:45 GMT
وصنفت وزارة الدفاع هذا القرار بأنه "استجابة لمحاولات إيران الأخيرة لتهديد حركة التجارة الحرة".
وتتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала