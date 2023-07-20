https://sputnikarabic.ae/20230720/البنتاغون-يعلن-زيادة-الوجود-العسكري-الأمريكي-في-مضيق-هرمز-1079259019.html
البنتاغون يعلن زيادة الوجود العسكري الأمريكي في مضيق هرمز
البنتاغون يعلن زيادة الوجود العسكري الأمريكي في مضيق هرمز
أعلنت القيادة المركزية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقوم بتعزيز تجمعها العسكري المتوجه إلى مضيق هرمز بواسطة سفينتين... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T22:33+0000
2023-07-20T22:33+0000
2023-07-20T22:33+0000
مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
البنتاغون الأمريكي
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وستؤدي سفينة الهبوط الجامعة "يو أس أس باتان" وسفينة الهبوط الجافة "يو أس أس كارتر هول" مهامهما في المنطقة بالتعاون مع المدمرة "يو إس إس توماس هودنر" وطائرات إف-16 وإف-35 التي تم الإعلان عن إرسالها سابقًا.وصنفت وزارة الدفاع هذا القرار بأنه "استجابة لمحاولات إيران الأخيرة لتهديد حركة التجارة الحرة".وتتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان.
https://sputnikarabic.ae/20230719/وزير-الدفاع-الإيراني-يعلق-على-نشر-مدمرات-أمريكية-في-مضيق-هرمز-فيديو-1079208935.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, البنتاغون الأمريكي
مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون يعلن زيادة الوجود العسكري الأمريكي في مضيق هرمز
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أعلنت القيادة المركزية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقوم بتعزيز تجمعها العسكري المتوجه إلى مضيق هرمز بواسطة سفينتين هبوط تابعتين للقوات البحرية.
وستؤدي سفينة الهبوط الجامعة "يو أس أس باتان" وسفينة الهبوط الجافة "يو أس أس كارتر هول" مهامهما في المنطقة بالتعاون مع المدمرة "يو إس إس توماس هودنر" وطائرات إف-16 وإف-35 التي تم الإعلان عن إرسالها سابقًا.
وصنفت وزارة الدفاع هذا القرار بأنه "استجابة لمحاولات إيران الأخيرة لتهديد حركة التجارة الحرة".
وتتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز
والخليج وخليج عمان.