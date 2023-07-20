https://sputnikarabic.ae/20230720/البيت-الأبيض-كييف-تستخدم-بالفعل-قذائف-عنقودية-نقلتها-الولايات-المتحدة-1079257333.html
البيت الأبيض: كييف تستخدم بالفعل قذائف عنقودية نقلتها الولايات المتحدة
البيت الأبيض: كييف تستخدم بالفعل قذائف عنقودية نقلتها الولايات المتحدة
أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن "أوكرانيا تستخدم الذخائر العنقودية التي تبرعت بها الولايات المتحدة منذ... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T18:40+0000
2023-07-20T18:40+0000
2023-07-20T18:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وقال كيربي للصحفيين: "إنها (الذخائر) كانت في ساحة المعركة منذ الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، نتلقى ردود فعل من الأوكرانيين، إنهم يستخدمونها بشكل فعال ومناسب للغاية".أعرب التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية، الذي يسعى لحظر هذا النوع من الأسلحة، يوم السبت الماضي، عن صدمته إزاء قرار الولايات المتحدة بتسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا، وفقًا لبيان صادر عن التحالف.وصرّح نائب رئيس مجلس إدارة تحالف الذخائر العنقودية، بول هانون: "قرار إدارة (الرئيس جو) بايدن بتسليم الذخائر العنقودية سيؤدي إلى تكبد ضحايا رهيب بين السكان المدنيين الأوكرانيين، سواء على الفور (بعد استخدامها) أو على مر السنين".وجاء في البيان أيضًا، أن الدول المشاركة في اتفاقية الذخائر العنقودية يجب أن تعارض أي نقل أو استخدام لهذا النوع من الأسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230716/بوتين-إذا-استخدمت-الذخائر-العنقودية-ضدنا-فسيكون-لنا-الحق-في-الرد-عاجل-1079112498.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
البيت الأبيض: كييف تستخدم بالفعل قذائف عنقودية نقلتها الولايات المتحدة
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أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن "أوكرانيا تستخدم الذخائر العنقودية التي تبرعت بها الولايات المتحدة منذ أسبوع الآن، وتقدم تقارير إلى واشنطن بشأن فعاليتها".
وقال كيربي للصحفيين: "إنها (الذخائر) كانت في ساحة المعركة منذ الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، نتلقى ردود فعل من الأوكرانيين، إنهم يستخدمونها بشكل فعال ومناسب للغاية".
أعرب التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية، الذي يسعى لحظر هذا النوع من الأسلحة، يوم السبت الماضي، عن صدمته إزاء قرار الولايات المتحدة بتسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا، وفقًا لبيان صادر عن التحالف.
وصرّح نائب رئيس مجلس إدارة تحالف الذخائر العنقودية، بول هانون: "قرار إدارة (الرئيس جو) بايدن بتسليم الذخائر العنقودية سيؤدي إلى تكبد ضحايا رهيب بين السكان المدنيين الأوكرانيين، سواء على الفور (بعد استخدامها) أو على مر السنين".
استخدام الذخائر العنقودية يزيد من تلوث أوكرانيا الشامل بالمخلفات المتفجرة والألغام الأرضية.
وجاء في البيان
أيضًا، أن الدول المشاركة في اتفاقية الذخائر العنقودية يجب أن تعارض أي نقل أو استخدام لهذا النوع من الأسلحة.