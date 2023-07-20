https://sputnikarabic.ae/20230720/المصريون-يواجهون-صيفا-حارقا-يزيده-انقطاع-الكهرباء-سخونة-1079258066.html

المصريون يواجهون صيفا حارقا يزيده انقطاع الكهرباء سخونة

المصريون يواجهون صيفا حارقا يزيده انقطاع الكهرباء سخونة

يواجه المصريون موجة حر شديدة تتجاوز فيها درجة الحرارة 41 درجة مئوية، وما زاد الأمر صعوبة هو الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والذي أرجعته الحكومة إلى زيادة... 20.07.2023, سبوتنيك عربي

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وخلال الأيام الثلاثة الماضية، شهدت محافظات الجمهورية المختلفة خاصة في الصعيد والدلتا وأجزاء من محافظات القاهرة الكبرى انقطاعا في التيار الكهربائي، أحيانا لعدة مرات يوميا، ووصلت في بعض القرى أكثر من 6 ساعات متواصلة، تزامنا مع موجة الحر التي تجاوزت 40 درجة في القاهرة، واقتربت من 50 درجة في محافظات جنوب الصعيد.تخفيف أحمالالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال خلال اجتماع الحكومة، أمس الأربعاء، إنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حاليًا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة.وأوضح رئيس الوزراء أن ذلك انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وأدى إلى إحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.وكشف مدبولي أن استمرار تخفيف الأحمال بالتناوب، سوف يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز، مضيفا: "نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية".وتحديدا سيستمر انقطاع الكهرباء حتى يوم الاثنين 24 يوليو/ تموز 2023، وينتهي انقطاع الكهرباء في مصر بدءًا من يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، وفق رئيس الوزراء.الحل الوحيد "ترشيد الاستهلاك"وفي تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تخفيف الأحمال وصل إلى 3200 ميغاوات خلال الأيام القليلة الماضية.ولفت شاكر إلى أن "خفض هذه الكمية من تخفيف الأحمال يمكن زيادته إذا ساعد المواطن الدولة من خلال ترشيد الاستهلاك وخاصة فى وقت الذروة".وتابع وزير الكهرباء: "الحل الوحيد حاليا للخروج من أزمة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال هو ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها بشكل قوى"، لافتا إلى أنه من المتوقع الاستمرار فى اللجوء لتخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع المقبل.وشدد على أن أزمة انقطاع التيار الحالية هى "أزمة مؤقتة بسبب نقص الوقود ولا يمكن مقارنتها بأزمة الانقطاعات التي كانت تعاني منها مصر قبل عام 2014".وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قال شاكر: "لكي أكون شاعرًا بنفس الظروف اللي بيحس بيها المواطن أنا كمان قافل التكييف لترشيد الاستهلاك، لأنه إذا كنت بقول للناس حاجة يبقي لازم أكون عامل زيها".الاستهلاك تجاوز 35 ألف ميغاواتمن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، أن استهلاك البلاد من الكهرباء خلال موجة الحر الحالية تجاوز 35 ألف ميغاوات، بينما كان المعدل في العام الماضي 34 ألف ميغاوات وهو أقصى حمل كان موجود، مضيفا: "هناك منشآت حيوية وصحية لا يمكن المساس بها في تخفيف الكهرباء".وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة": "الشبكة الكهربائية كويسة والمحطات كويسة بس علشان ننتج كهرباء محتاجين وقود بس، ومع زيادة استهلاك الكهرباء هناك ازدياد للغاز وهذا بدوره أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الكهربائية".أقصى حملفي سياق متصل، قالت وزارة الكهرباء في بيان، إن تزايد الأحمال الكهربائية وصلت لأول مرة إلى أقصى حمل كهربائي خلال ساعة الذروة نحو 34650 ميغا وات، وذلك لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة.انتقادات للحكومةووجه حزب الإصلاح والنهضة انتقادات للحكومة بشأن تعاملها مع أزمة انقطاع الكهرباء.وقال الدكتور مصطفى كريم، أمين السياسات في الحزب، إن "زيادة الأحمال على شبكات الكهرباء أمر يمكن تفهمه في ظل تلك الموجة الحارة والأحمال غير المسبوقة على شبكات الكهرباء، ولكن تعامل الحكومة مع الأزمة لم يكن استباقيا"، وفق صحيفة "المصري اليوم".وأضاف كريم أن "مثل هذه الانقطاعات المتكررة تمثل خطورة على حياة المواطنين وتعطيلا لمصالحهم ومن ثم لابد من إخطار المواطنين بها".ومضى بقوله: "أصبحنا نعيش في عصر تمكنا فيه التكنولوجيا من نشر أي تنويه بضغطة زر، لابد للحكومة الانتقال من مرحلة التفاعل مع الحدث إلى مرحلة استباق الحدث".استجواب برلمانيمن جانبها، قدمت النائبة في مجلس النواب المصري (البرلمان)، آمال عبد الحميد، وهي عضو لجنة الخطة والموازنة استجوابا برلمانيا، اليوم الخميس، إلى وزير الكهرباء محمد شاكر، بشأن أسباب الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي في جميع المدن والقرى المصرية خلال الأيام الماضية.وقالت النائبة إن "انقطاع الكهرباء وصل في بعض المناطق إلى 4 مرات على مدار اليوم، بواقع ساعتين في المرة الواحدة، وفي أوقات متأخرة من الليل كذلك".وأشارت إلى أن هذا الانقطاع "يتزامن مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وبلوغها 40 درجة مئوية فأكثر في العاصمة القاهرة، وما يقرب من 50 درجة مئوية في جنوب الصعيد"وتابعت عبد الحميد: "تسبب انقطاع الكهرباء في توقف ضخ محطات مياه الشرب في القاهرة الكبرى عن 6 مدن أبرزها الشروق وبدر، كما تسبب هذا الانقطاع في انقطاع المياه في الأدوار العليا والأماكن المرتفعة أيضًا، وتعطل في الأجهزة الكهربائية والمنزلية الخاصة بالمواطنين".وتحدثت عن وجود "تضارب وتخبط" بين الجهات المعنية داخل وزارة الكهرباء.ومضت البرلمانية المصرية في استجوابها موضحة: "في حين أرجع رئيس الشركة القابضة للكهرباء الانقطاع إلى لجوء الجهات المختصة والمسئولة عن مرفق الكهرباء إلى تخفيف الأحمال عن المحطات الكبرى التي تشهد زيادة معدلات التشغيل خلال فترة الذروة، والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، أرجع نائب رئيس الشركة القابضة انقطاع الكهرباء إلى أعمال الصيانة لبعض المحولات".وقالت إن "الوزارة أعلنت سابقا أن شبكة الكهرباء قادرة على استيعاب أقصى زيادة ممكنة يصل إليها الاستهلاك، وأن أزمة انقطاع الكهرباء انتهت بلا رجعة منذ عام 2014، وأن الدولة ليس لديها نية لتخفيف الأحمال، بعد نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وزيادة إنتاجها بما يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب تحقيق احتياطي من الطاقة الكهربائية يلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية، دون الحاجة لقطع التيار وتخفيف الأحمال الكهربائية".ومضت عبد الحميد، مخاطبة وزير الكهرباء: "ما هي الأسباب الرئيسية وراء الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء، وهل هو متعلق بتخفيف الأحمال، أم ناتج عن القيام بأعمال الصيانة لبعض المحولات، أم مرتبط بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء لإعادة تصديره إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة، وماهي خطة الوزارة تجاه هذه الأزمة للتخفيف عن المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة".وختمت النائبة المصرية استجوابها للوزير، بالقول: "أطالب بخروج الحكومة متمثلة في متحدثها الإعلامي لتوضيح الأسباب الحقيقية، خاصة مع تحقيق مصر فائضًا في الطاقة الكهربائية، والتفاعل مع المواطنين في قضاياهم، تعزيزًا لمبدأ المصارحة والشفافية".

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