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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230720/بوتين-يؤكد-أهمية-مشاريع-الغاز-المسال-لاستعادة-الحصة-العالمية-لروسيا-في-الاقتصاد-1079258449.html
بوتين يؤكد أهمية مشاريع الغاز المسال لاستعادة الحصة العالمية لروسيا في الاقتصاد
بوتين يؤكد أهمية مشاريع الغاز المسال لاستعادة الحصة العالمية لروسيا في الاقتصاد
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، عن أهمية مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وأكد أنها لها تأثير شامل على اقتصاد البلاد بأكمله وتمكن روسيا من... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T21:16+0000
2023-07-20T21:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وخلال اجتماع حول تشغيل مركز "نوفاتيك- مورمانسك" لتشييد الهياكل البحرية ذات الحمولة الكبيرة، أكد بوتين أهمية هذه المشاريع لتطوير الصناعات ذات الصلة.وأضاف الرئيس بوتين أن مشروع "آركتيك للغاز الطبيعي المسال 2" سيتم تنفيذه في الوقت المحدد وبجودة عالية.يُذكر أن هذا المشروع يُعد الثاني لشركة "نوفاتيك" في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد مشروع "يامال للغاز الطبيعي المسال" الذي يتمتع بسعة كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230720/بوتين-يكشف-أهمية-القطب-الشمالي-لروسيا-عسكريا-1079257943.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

بوتين يؤكد أهمية مشاريع الغاز المسال لاستعادة الحصة العالمية لروسيا في الاقتصاد

21:16 GMT 20.07.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى "الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023" في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023 في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، عن أهمية مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وأكد أنها لها تأثير شامل على اقتصاد البلاد بأكمله وتمكن روسيا من استعادة الحصة الضرورية في السوق العالمية.
موسكو - سبوتنيك. وخلال اجتماع حول تشغيل مركز "نوفاتيك- مورمانسك" لتشييد الهياكل البحرية ذات الحمولة الكبيرة، أكد بوتين أهمية هذه المشاريع لتطوير الصناعات ذات الصلة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023 في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
بوتين يكشف أهمية القطب الشمالي لروسيا عسكريا
20:53 GMT
وأضاف الرئيس بوتين أن مشروع "آركتيك للغاز الطبيعي المسال 2" سيتم تنفيذه في الوقت المحدد وبجودة عالية.
يُذكر أن هذا المشروع يُعد الثاني لشركة "نوفاتيك" في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد مشروع "يامال للغاز الطبيعي المسال" الذي يتمتع بسعة كبيرة.
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