https://sputnikarabic.ae/20230720/بوتين-يؤكد-أهمية-مشاريع-الغاز-المسال-لاستعادة-الحصة-العالمية-لروسيا-في-الاقتصاد-1079258449.html
بوتين يؤكد أهمية مشاريع الغاز المسال لاستعادة الحصة العالمية لروسيا في الاقتصاد
بوتين يؤكد أهمية مشاريع الغاز المسال لاستعادة الحصة العالمية لروسيا في الاقتصاد
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، عن أهمية مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وأكد أنها لها تأثير شامل على اقتصاد البلاد بأكمله وتمكن روسيا من... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T21:16+0000
2023-07-20T21:16+0000
2023-07-20T21:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وخلال اجتماع حول تشغيل مركز "نوفاتيك- مورمانسك" لتشييد الهياكل البحرية ذات الحمولة الكبيرة، أكد بوتين أهمية هذه المشاريع لتطوير الصناعات ذات الصلة.وأضاف الرئيس بوتين أن مشروع "آركتيك للغاز الطبيعي المسال 2" سيتم تنفيذه في الوقت المحدد وبجودة عالية.يُذكر أن هذا المشروع يُعد الثاني لشركة "نوفاتيك" في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد مشروع "يامال للغاز الطبيعي المسال" الذي يتمتع بسعة كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230720/بوتين-يكشف-أهمية-القطب-الشمالي-لروسيا-عسكريا-1079257943.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
بوتين يؤكد أهمية مشاريع الغاز المسال لاستعادة الحصة العالمية لروسيا في الاقتصاد
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، عن أهمية مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وأكد أنها لها تأثير شامل على اقتصاد البلاد بأكمله وتمكن روسيا من استعادة الحصة الضرورية في السوق العالمية.
موسكو - سبوتنيك
. وخلال اجتماع حول تشغيل مركز "نوفاتيك- مورمانسك" لتشييد الهياكل البحرية ذات الحمولة الكبيرة، أكد بوتين أهمية هذه المشاريع لتطوير الصناعات ذات الصلة.
وأضاف الرئيس بوتين أن مشروع "آركتيك للغاز الطبيعي المسال 2" سيتم تنفيذه في الوقت المحدد وبجودة عالية.
يُذكر أن هذا المشروع يُعد الثاني لشركة "نوفاتيك" في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد مشروع "يامال للغاز الطبيعي
المسال" الذي يتمتع بسعة كبيرة.