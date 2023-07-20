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https://sputnikarabic.ae/20230720/بوتين-يكشف-أهمية-القطب-الشمالي-لروسيا-عسكريا-1079257943.html
بوتين يكشف أهمية القطب الشمالي لروسيا عسكريا
بوتين يكشف أهمية القطب الشمالي لروسيا عسكريا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أهمية منطقة القطب الشمالي بالنسبة لروسيا دفاعيا واقتصاديا. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T20:53+0000
2023-07-20T20:53+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين، خلال زيارة إلى مقاطعة مورمانسك، إن "منطقة القطب الشمالي مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لروسيا، فيما يتعلق بالقضايا الدفاعية وكقاعدة للموارد (الطبيعية)".وفقًا لبوتين، فقد "تراكمت المشاكل التي تحتاج إلى معالجة في القطب الشمالي، بما في ذلك انخفاض قيمة البنية التحتية المجتمعية التي وصلت إلى 70%".ووصل بوتين إلى مركز تشييد الهياكل البحرية العملاقة "نوفاتيك" المخصص لتشييد الهياكل البحرية العملاقة، في بلدة بيلوكامينكا في مقاطعة مورمانسك في أقصى الشمال الغربي الروسي.
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يكشف أهمية القطب الشمالي لروسيا عسكريا

20:53 GMT 20.07.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى "الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023" في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى الأفكار القوية للزمن الجديد - 2023 في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أهمية منطقة القطب الشمالي بالنسبة لروسيا دفاعيا واقتصاديا.
وقال بوتين، خلال زيارة إلى مقاطعة مورمانسك، إن "منطقة القطب الشمالي مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لروسيا، فيما يتعلق بالقضايا الدفاعية وكقاعدة للموارد (الطبيعية)".
وفقًا لبوتين، فقد "تراكمت المشاكل التي تحتاج إلى معالجة في القطب الشمالي، بما في ذلك انخفاض قيمة البنية التحتية المجتمعية التي وصلت إلى 70%".
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مهام تطوير البنية التحتية في الكيانات الإدارية - الإقليمية المغلقة، حيث تتمركز التشكيلات العسكرية، يتم تنفيذها ببطء.

ووصل بوتين إلى مركز تشييد الهياكل البحرية العملاقة "نوفاتيك" المخصص لتشييد الهياكل البحرية العملاقة، في بلدة بيلوكامينكا في مقاطعة مورمانسك في أقصى الشمال الغربي الروسي.
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