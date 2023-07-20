https://sputnikarabic.ae/20230720/مركز-المصالحة-الروسي-يسجل-خروقات-جوية-من-قوات-التحالف-في-سوريا-1079257613.html
مركز المصالحة الروسي يسجل خروقات جوية من قوات "التحالف" في سوريا
مركز المصالحة الروسي يسجل خروقات جوية من قوات "التحالف" في سوريا
أعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا عن تسجيل تفعيل أنظمة التوجيه لمقاتلة من طراز "إف - 16" (تابعة لما يسمى بقوات التحالف) نحو طائرة تابعة للقوات... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T20:08+0000
2023-07-20T20:08+0000
2023-07-20T20:08+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وقال الأدميرال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الخميس: "في الوقت نفسه، تم تسجيل تهيئة أنظمة التوجيه لمقاتلات "إف - 16" على طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية للجمهورية العربية السورية".وأوضح غورينوف أنه "في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، لوحظت عشرة انتهاكات للأجواء السورية من قبل أربعة أزواج من مقاتلات إف -16، وزوج من مقاتلات "رافال" تابعة للتحالف الأمريكي".وكشف غورينوف، يوم أمس الأربعاء، أن الطائرات دون طيار التابعة لما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة انتهكت 14 مرة بروتوكولات منع التصادم في يوم واحد.وأضاف غورينوف، في إفادة صحفية: "سُجلت في اليوم 14 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم من جانب ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ رحلات جوية لطائرات دون طيار، دون التنسيق مع الجانب الروسي".وأردف غورينوف: "في منطقة التنف حيث تمر الخطوط الجوية الدولية، اخترقت 6 مقاتلات تابعة للتحالف المجال الجوي السوري".
https://sputnikarabic.ae/20230719/مركز-المصالحة-الروسي-يكشف-تفاصيل-الهجوم-الإسرائيلي-الأخير-على-دمشق-1079233080.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
مركز المصالحة الروسي يسجل خروقات جوية من قوات "التحالف" في سوريا
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أعلن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا عن تسجيل تفعيل أنظمة التوجيه لمقاتلة من طراز "إف - 16" (تابعة لما يسمى بقوات التحالف) نحو طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مخطط لها على طول الحدود الجنوبية للجمهورية العربية السورية.
وقال الأدميرال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الخميس: "في الوقت نفسه، تم تسجيل تهيئة أنظمة التوجيه لمقاتلات "إف - 16" على طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية للجمهورية العربية السورية".
وأشار أيضا إلى أن ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة سجل 12 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في اليوم الواحد، تتعلق برحلات الطائرات دون طيار التي لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.
وأوضح غورينوف أنه "في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، لوحظت عشرة انتهاكات للأجواء السورية من قبل أربعة أزواج من مقاتلات إف -16، وزوج من مقاتلات "رافال" تابعة للتحالف الأمريكي".
وكشف غورينوف، يوم أمس الأربعاء، أن الطائرات دون طيار التابعة لما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة انتهكت 14 مرة بروتوكولات منع التصادم في يوم واحد.
وأضاف غورينوف، في إفادة صحفية: "سُجلت في اليوم 14 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم من جانب ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ رحلات جوية لطائرات دون طيار، دون التنسيق مع الجانب الروسي".
وأردف غورينوف
: "في منطقة التنف حيث تمر الخطوط الجوية الدولية، اخترقت 6 مقاتلات تابعة للتحالف المجال الجوي السوري".