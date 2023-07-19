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https://sputnikarabic.ae/20230719/مركز-المصالحة-الروسي-يكشف-تفاصيل-الهجوم-الإسرائيلي-الأخير-على-دمشق-1079233080.html
مركز المصالحة الروسي يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الأخير على دمشق
مركز المصالحة الروسي يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الأخير على دمشق
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، مساء أمس الأربعاء، أن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-16" هاجمتا الليلة الماضية مستودعات في محافظة دمشق،... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T22:02+0000
2023-07-19T22:02+0000
مركز المصالحة الروسي
أخبار مركز المصالحة الروسي
عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا
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وقال غورينوف خلال إفادة صحفية: "من الساعة 00.26 إلى الساعة 00.36، شنت مقاتلتان من طراز "إف-16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على مستودعات تقع في محافظة دمشق، مما أسفر عن إصابة جنديين سوريين وإلحاق أضرار مادية".وأعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق عن إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على بعض النقاط بمحيط العاصمة دمشق.وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني قالت وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها أنه "حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".وأضاف المصدر أن:وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الدفاع السورية تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي مماثل من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20230718/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-في-محيط-العاصمة-دمشق-1079202398.html
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مركز المصالحة الروسي, أخبار مركز المصالحة الروسي, عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا
مركز المصالحة الروسي, أخبار مركز المصالحة الروسي, عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في شمال سوريا

مركز المصالحة الروسي يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الأخير على دمشق

22:02 GMT 19.07.2023
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليغ غورينوف، مساء أمس الأربعاء، أن مقاتلتين إسرائيليتين من طراز "إف-16" هاجمتا الليلة الماضية مستودعات في محافظة دمشق، مما أدى إلى إصابة جنديين سوريين.
وقال غورينوف خلال إفادة صحفية: "من الساعة 00.26 إلى الساعة 00.36، شنت مقاتلتان من طراز "إف-16" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على مستودعات تقع في محافظة دمشق، مما أسفر عن إصابة جنديين سوريين وإلحاق أضرار مادية".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
أمس, 21:34 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت سابق عن إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على بعض النقاط بمحيط العاصمة دمشق.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني قالت وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها أنه "حوالي الساعة 00:25 من فجر اليوم الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".
وأضاف المصدر أن:
وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الدفاع السورية تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي مماثل من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
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