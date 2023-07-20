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https://sputnikarabic.ae/20230720/-احتفالات-طلاب-الثانوية-العامة-في-مدينة-الخليل-1079251706.html
احتفالات طلاب الثانوية العامة في مدينة الخليل
احتفالات طلاب الثانوية العامة في مدينة الخليل
أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، نتائج طلاب التوجيهي (الثانوية العامة) للعام 2023. وتشاهدون بعضا من مظاهر الفرح التي شهدتها اليوم مدينة... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
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фото, صور, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة
фото, صور, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة

احتفالات طلاب الثانوية العامة في مدينة الخليل

15:04 GMT 20.07.2023
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أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، نتائج طلاب التوجيهي (الثانوية العامة) للعام 2023. وتشاهدون بعضا من مظاهر الفرح التي شهدتها اليوم مدينة الخليل.
© AFP 2023 / Hazem Bader

طلاب فلسطينيون يخرجون من نوافذ وكوة سيارة لرش الرغوة أثناء احتفالهم بتخرجهم بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، في 20 يوليو 2023.

طلاب فلسطينيون يخرجون من نوافذ وكوة سيارة لرش الرغوة أثناء احتفالهم بتخرجهم بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، في 20 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
1/6
© AFP 2023 / Hazem Bader

طلاب فلسطينيون يخرجون من نوافذ وكوة سيارة لرش الرغوة أثناء احتفالهم بتخرجهم بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، في 20 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Hazem Bader

طالبة فلسطينية ترتدي نظارة شمسية مع كتابة درجاتها على العدسات وهي تنظر من كوة سيارة أثناء احتفالها بتخرجها بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل المحتلة في الضفة الغربية، في 20 يوليو 2023.

طالبة فلسطينية ترتدي نظارة شمسية مع كتابة درجاتها على العدسات وهي تنظر من كوة سيارة أثناء احتفالها بتخرجها بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل المحتلة في الضفة الغربية، في 20 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
2/6
© AFP 2023 / Hazem Bader

طالبة فلسطينية ترتدي نظارة شمسية مع كتابة درجاتها على العدسات وهي تنظر من كوة سيارة أثناء احتفالها بتخرجها بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل المحتلة في الضفة الغربية، في 20 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Hazem Bader

طالبة فلسطينية تحمل شعلة دخان من منور سيارة أثناء احتفالها بتخرجها بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، 20 يوليو/ تموز 2023.

طالبة فلسطينية تحمل شعلة دخان من منور سيارة أثناء احتفالها بتخرجها بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، 20 يوليو/ تموز 2023. - سبوتنيك عربي
3/6
© AFP 2023 / Hazem Bader

طالبة فلسطينية تحمل شعلة دخان من منور سيارة أثناء احتفالها بتخرجها بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، 20 يوليو/ تموز 2023.

© AFP 2023 / Hazem Bader

فلسطيني يرش عليه رغوة أثناء احتفاله مع آخرين بتخرجه بعد إعلان وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، 20 يوليو 2023

فلسطيني يرش عليه رغوة أثناء احتفاله مع آخرين بتخرجه بعد إعلان وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، 20 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي
4/6
© AFP 2023 / Hazem Bader

فلسطيني يرش عليه رغوة أثناء احتفاله مع آخرين بتخرجه بعد إعلان وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، 20 يوليو 2023

© AFP 2023 / Hazem Bader

موكب سيارات على طول أحد شوارع مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بينما يحتفل الطلاب الفلسطينيون بتخرجهم بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في 20 يوليو 2023

موكب سيارات على طول أحد شوارع مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بينما يحتفل الطلاب الفلسطينيون بتخرجهم بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في 20 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي
5/6
© AFP 2023 / Hazem Bader

موكب سيارات على طول أحد شوارع مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بينما يحتفل الطلاب الفلسطينيون بتخرجهم بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في 20 يوليو 2023

© AFP 2023 / Hazem Bader

طالب فلسطيني يرتدي قبعة وعباءة يحتفل من كوة سيارة تسير في شارع بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 20 يوليو 2023

طالب فلسطيني يرتدي قبعة وعباءة يحتفل من كوة سيارة تسير في شارع بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 20 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي
6/6
© AFP 2023 / Hazem Bader

طالب فلسطيني يرتدي قبعة وعباءة يحتفل من كوة سيارة تسير في شارع بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 20 يوليو 2023

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