احتفالات طلاب الثانوية العامة في مدينة الخليل

طلاب فلسطينيون يخرجون من نوافذ وكوة سيارة لرش الرغوة أثناء احتفالهم بتخرجهم بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، في 20 يوليو 2023.
طلاب فلسطينيون يخرجون من نوافذ وكوة سيارة لرش الرغوة أثناء احتفالهم بتخرجهم بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، في 20 يوليو 2023.
طالبة فلسطينية ترتدي نظارة شمسية مع كتابة درجاتها على العدسات وهي تنظر من كوة سيارة أثناء احتفالها بتخرجها بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل المحتلة في الضفة الغربية، في 20 يوليو 2023.
طالبة فلسطينية ترتدي نظارة شمسية مع كتابة درجاتها على العدسات وهي تنظر من كوة سيارة أثناء احتفالها بتخرجها بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل المحتلة في الضفة الغربية، في 20 يوليو 2023.
طالبة فلسطينية تحمل شعلة دخان من منور سيارة أثناء احتفالها بتخرجها بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، 20 يوليو/ تموز 2023.
طالبة فلسطينية تحمل شعلة دخان من منور سيارة أثناء احتفالها بتخرجها بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، 20 يوليو/ تموز 2023.
فلسطيني يرش عليه رغوة أثناء احتفاله مع آخرين بتخرجه بعد إعلان وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، 20 يوليو 2023
فلسطيني يرش عليه رغوة أثناء احتفاله مع آخرين بتخرجه بعد إعلان وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، 20 يوليو 2023
موكب سيارات على طول أحد شوارع مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بينما يحتفل الطلاب الفلسطينيون بتخرجهم بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في 20 يوليو 2023
موكب سيارات على طول أحد شوارع مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بينما يحتفل الطلاب الفلسطينيون بتخرجهم بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في 20 يوليو 2023
طالب فلسطيني يرتدي قبعة وعباءة يحتفل من كوة سيارة تسير في شارع بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 20 يوليو 2023
طالب فلسطيني يرتدي قبعة وعباءة يحتفل من كوة سيارة تسير في شارع بعد أن أعلنت وزارة التربية الفلسطينية نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 20 يوليو 2023