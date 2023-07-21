https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-بمقاطعتي-أوديسا-ونيكولايف-في-أوكرانيا-1079289735.html
إعلان حالة التأهب الجوي بمقاطعتي أوديسا ونيكولايف في أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي بمقاطعتي أوديسا ونيكولايف في أوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم السبت، حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوديسا ونيكولايف في أوكرانيا. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T21:09+0000
2023-07-21T21:09+0000
2023-07-21T21:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت تم إطلاق حالة الطوارئ في المناطق المذكورة في الساعة 23:30 حتى الساعة 23:31 بالتوقيت القياسي لموسكو. كما تم إطلاق حالة الطوارئ أيضًا في مناطق خيرسون في أوكرانيا التي تحت سيطرة كييف.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230719/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1079233927.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلان حالة التأهب الجوي بمقاطعتي أوديسا ونيكولايف في أوكرانيا
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أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم السبت، حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوديسا ونيكولايف في أوكرانيا.
ووفقًا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت تم إطلاق حالة الطوارئ في المناطق المذكورة في الساعة 23:30 حتى الساعة 23:31 بالتوقيت القياسي لموسكو. كما تم إطلاق حالة الطوارئ أيضًا في مناطق خيرسون في أوكرانيا التي تحت سيطرة كييف.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.