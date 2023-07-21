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https://sputnikarabic.ae/20230721/البرازيل-تسجل-أعلى-نسبة-من-شكاوى-الاعتداء-الجنسي-في-2022--1079260244.html
البرازيل تسجل أعلى نسبة من شكاوى الاعتداء الجنسي في 2022
البرازيل تسجل أعلى نسبة من شكاوى الاعتداء الجنسي في 2022
كشف الأمن العام البرازيلي، يوم الخميس، أن ما يقرب من 75,000 شكوى سُجلت بشأن الاعتداء الجنسي في البرازيل في عام 2022 - وهو أعلى مستوى تاريخياً في البلاد. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T02:06+0000
2023-07-21T02:09+0000
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وأظهر تقرير الأمن العام أنه تم تقديم 74,930 شكوى بشأن الاعتداء الجنسي في عام 2022، وهو ارتفاع بنسبة 8.2٪ عن 68,885 شكوى في عام 2021.وكان معظم الضحايا، 61.4٪ منهم، تحت سن الثالثة عشرة. وشهدت هذه الفئة العمرية الهشة أكبر زيادة في عدد الشكاوى على مدار الفترة المذكورة.وزاد عدد جرائم قتل النساء - وهي جرائم القتل العمدية للنساء بسبب جنسهن - إلى 1,437 جريمة في عام 2022 من 1,357 جريمة في عام 2021، أي زيادة بنسبة 6.1٪.كما زاد عدد حالات العنف الأسري التي تم الإبلاغ عنها إلى الشرطة بنسبة 2.9٪ لتصل إلى 245,713 حالة.
https://sputnikarabic.ae/20221125/دراسة-6-من-أصل-10-نساء-تعرضن-للاعتداء-الجنسي-في-لبنان-1070550067.html
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أخبار البرازيل , العالم, النساء
أخبار البرازيل , العالم, النساء

البرازيل تسجل أعلى نسبة من شكاوى الاعتداء الجنسي في 2022

02:06 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 02:09 GMT 21.07.2023)
© AFP 2023 / Yasuyoshi Chibaامرأة طيار البرازيلية كارنايرو دوارتي (الثالثة من اليمين) تسير برفقة طاقمها - نساء الطيارين - في مطار "توم جوبن الدولي" في ريو جدي جانيرو، البرازيل 2017
امرأة طيار البرازيلية كارنايرو دوارتي (الثالثة من اليمين) تسير برفقة طاقمها - نساء الطيارين - في مطار توم جوبن الدولي في ريو جدي جانيرو، البرازيل 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023 / Yasuyoshi Chiba
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كشف الأمن العام البرازيلي، يوم الخميس، أن ما يقرب من 75,000 شكوى سُجلت بشأن الاعتداء الجنسي في البرازيل في عام 2022 - وهو أعلى مستوى تاريخياً في البلاد.
وأظهر تقرير الأمن العام أنه تم تقديم 74,930 شكوى بشأن الاعتداء الجنسي في عام 2022، وهو ارتفاع بنسبة 8.2٪ عن 68,885 شكوى في عام 2021.
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وكان معظم الضحايا، 61.4٪ منهم، تحت سن الثالثة عشرة. وشهدت هذه الفئة العمرية الهشة أكبر زيادة في عدد الشكاوى على مدار الفترة المذكورة.
وزاد عدد جرائم قتل النساء - وهي جرائم القتل العمدية للنساء بسبب جنسهن - إلى 1,437 جريمة في عام 2022 من 1,357 جريمة في عام 2021، أي زيادة بنسبة 6.1٪.
كما زاد عدد حالات العنف الأسري التي تم الإبلاغ عنها إلى الشرطة بنسبة 2.9٪ لتصل إلى 245,713 حالة.
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