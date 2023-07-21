https://sputnikarabic.ae/20230721/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أمريكا-والناتو-يدفعان-العالم-للحرب-1079287591.html
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا و"الناتو" يدفعان العالم للحرب
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا و"الناتو" يدفعان العالم للحرب
صرح السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، أن أمريكا و"الناتو" يدفعان العالم إلى الحرب، ويعملان على استفزاز روسيا في مناطق مختلفة من العالم. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T18:02+0000
2023-07-21T18:02+0000
2023-07-21T18:02+0000
روسيا
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الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
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وقال أنتونوف: "لدي شعور بأن أمريكا وحلف شمال الأطلسي يدفعان العالم إلى الحرب، إنهم يستفزوننا. إذا نظرت إلى مناطق مختلفة من العالم، سترى أننا نختبر طوال الوقت كيف سنرد على هذا الاستفزاز أو ذاك".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230717/ضابط-أمريكي-يكشف-معلومات-عن-احتمال-مواجهة-عسكرية-بين-الناتو-وروسيا-1079141517.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا و"الناتو" يدفعان العالم للحرب
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صرح السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، أن أمريكا و"الناتو" يدفعان العالم إلى الحرب، ويعملان على استفزاز روسيا في مناطق مختلفة من العالم.
وقال أنتونوف: "لدي شعور بأن أمريكا وحلف شمال الأطلسي يدفعان العالم إلى الحرب، إنهم يستفزوننا. إذا نظرت إلى مناطق مختلفة من العالم، سترى أننا نختبر طوال الوقت كيف سنرد على هذا الاستفزاز أو ذاك".
وتابع: "بالنسبة لهذا الهجوم أو ذاك ضد روسيا، هل سنبتلع ونصمت، ونظهر مرة أخرى تسامحنا، واستعدادنا للبحث عن نتائج مقبولة للطرفين؟ أم أننا سنتصرف؟".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.