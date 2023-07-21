https://sputnikarabic.ae/20230721/الشياطين-الحمر-تطارد-رونالدو-فيديو--1079265292.html
"الشياطين الحمر" تطارد رونالدو... فيديو
"الشياطين الحمر" تطارد رونالدو... فيديو
اقتحم أحد المشجعين أرضية ملعب ألغارفي، من أجل التقاط صورة مع كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، خلال مباراة ودية جمعت بين نادي النصر السعودي، ونادي بنفيكا... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T09:13+0000
2023-07-21T09:13+0000
2023-07-21T09:15+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وكان المشجع، يرتدى قميصا لمانشستر يونايتد يحمل اسم الدون. ولبى رونالدو طلب المشجع، والتقط صورة معه، قبل معانقته ومغادرة أرضية الملعب.وقام طفل آخر بتقديم حذاء وقلمًا لرونالدو، وطلب منه التوقيع على الحذاء ولم يتردد رونالدو في فعل ذلك.وانتهت المباراة الودية بفوز بنفيكا على النصر بنتيجة 4-1.يذكر أن النصر يخوض مبارياته الخارجية في البرتغال، تحضيرا للموسم الجديد مع مدربه البرتغالي لويس كاسترو.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
"الشياطين الحمر" تطارد رونالدو... فيديو
09:13 GMT 21.07.2023 (تم التحديث: 09:15 GMT 21.07.2023) تابعنا عبر
اقتحم أحد المشجعين أرضية ملعب ألغارفي، من أجل التقاط صورة مع كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، خلال مباراة ودية جمعت بين نادي النصر السعودي، ونادي بنفيكا البرتغالي.
وكان المشجع، يرتدى قميصا لمانشستر يونايتد يحمل اسم الدون. ولبى رونالدو طلب المشجع، والتقط صورة معه، قبل معانقته ومغادرة أرضية الملعب.
وقام طفل آخر بتقديم حذاء وقلمًا لرونالدو، وطلب منه التوقيع على الحذاء ولم يتردد رونالدو في فعل ذلك.
وانتهت المباراة الودية بفوز بنفيكا على النصر بنتيجة 4-1.
يذكر أن النصر يخوض مبارياته الخارجية في البرتغال، تحضيرا للموسم الجديد مع مدربه البرتغالي لويس كاسترو.