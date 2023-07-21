https://sputnikarabic.ae/20230721/خبير-عدم-رضا-الغرب-عن-الهجوم-المضاد-وفشله-دفع-أوكرانيا-للتوجه-صوب-القرم-1079284977.html
خبير: عدم رضا الغرب عن الهجوم المضاد وفشله دفع أوكرانيا للتوجه صوب القرم
خبير: عدم رضا الغرب عن الهجوم المضاد وفشله دفع أوكرانيا للتوجه صوب القرم
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T15:08+0000
2023-07-21T15:08+0000
2023-07-21T15:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: عدم رضا الغرب عن الهجوم المضاد وفشله دفع أوكرانيا للتوجه صوب القرم
خبير: عدم رضا الغرب عن الهجوم المضاد وفشله دفع أوكرانيا للتوجه صوب القرم
العمليات العسكرية تنتقل صوب البحر الأسود بعد فشل الهجوم المضاد. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود:"البنتاغون" يرصد مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا و"إف 16" لن تصل قبل عام. وعن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الدكتور فراس شبول:بولندا تنشر قواتها العسكرية على الحدود مع بيلاروسيا وقلق من تدريبات فاغنر وبيلاروسيا. عن هذا الموضوع أضاف شبول قائلا:واشنطن ترسل مدمرة صواريخ ومقاتلات إلى الشرق الأوسط . عن هذا الموضوع قال الخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:مكتب للناتو في الأردن وخطوة غربية ذات طابع عسكري. عن هذا الموضوع، أضاف الشريفي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: عدم رضا الغرب عن الهجوم المضاد وفشله دفع أوكرانيا للتوجه صوب القرم
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
العمليات العسكرية تنتقل صوب البحر الأسود بعد فشل الهجوم المضاد. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود:
إن فشل الهجوم المضاد في اختراق الدفاعات الروسية وعدم رضا الدول الغربية على نتائج هجوم أوكرانيا المضاد دفع كييف إلى التوجه صوب القرم في محاولة لاستفزاز روسيا من الناحية المعنوية، وعلى الرغم من كل أنواع الأسلحة المختلفة من صواريخ ومقاتلات وحتى دبابات غربية، سواء من بريطانيا وألمانيا وحتى واشنطن، كل ذلك لم يجدِ نفعًا ولم تفلح كييف في تحقيق الأهداف التي أرادها الغرب
"البنتاغون" يرصد مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا و"إف 16" لن تصل قبل عام. وعن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الدكتور فراس شبول:
الدعم العسكري من أوروبا بإيعاز من الإدارة الأمريكية، وهذا الدعم هو المسبب الرئيس في إطالة أمد الحرب، ولو عاد الأمر إلى زلينسكي وأوكرانيا لكان لجأ إلى الاستسلام وإنهاء هذه الحرب ولكن الإدارة الأمريكية لا تريد لها أن تنتهي لذلك لا نستغرب المزيد من المساعدات العسكرية.
بولندا تنشر قواتها العسكرية على الحدود مع بيلاروسيا وقلق من تدريبات فاغنر وبيلاروسيا. عن هذا الموضوع أضاف شبول قائلا:
بطبيعة الحال نحن نتحدث عن معسكريي هناك، أحدهما روسي والأخر معسكر الناتو، وهذا يعني بأن كل المواجهات والطرق والوسائل ستستخدم في هذه المواجهة والتي تمثل مواجهة عالمية وليست فقط على مستوى المنطقة والمعسكر الغربي، يستخدم كل الأراضي والطرق والوسائل والأدوات المتاحة لتعزيز قدراته العسكرية، وبولندا هي منطقة موازية للحدود مع بيلاروسيا وخاصة أن مينسك تتحدث بلسان روسيا وتربطها علاقة تاريخية ومصيرية معها، لذلك الناتو يسعى إلى الضغط على روسيا من هذا الجانب.
واشنطن ترسل مدمرة صواريخ ومقاتلات إلى الشرق الأوسط . عن هذا الموضوع قال الخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
النفط هو الضامن للأمن القومي الأمريكي والذي يرتكز على مرتكزيين هما أمن الطاقة وأمن الحلفاء، والشرق الأوسط هو مغذٍ حيوي ومهم لأمن الطاقة، أما مايتعلق بالحلفاء فتسعى واشنطن لضمان حلفائها في الخليج وحليفتها إسرائيل أيضا وهي ترى أن هذه المنطقة تمثل جزءا مهما وحيويا يمثل عمقًا استراتيجيًا للولايات المتحدة ويمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي.
مكتب للناتو في الأردن وخطوة غربية ذات طابع عسكري. عن هذا الموضوع، أضاف الشريفي قائلا:
لاشك أن أمريكا تسعى في هذه الفترة إلى تعزيز الشراكة مع دول المنطقة عبر مبدأ الشراكة العسكرية، أي ارتباط الناتو مع جيوش المنطقة بطريقة تؤمن فتح أجنحة عسكرية لدول حليفة للولايات المتحدة، تشكل امتدادًا لرؤى وتوجهات وتطلعات الناتو، والغاية من هذا المكتب الذي سيؤسس لعلاقات جديدة على المستوى العسكري وكذلك تحقيق ضمانات الطاقة والتي ستمر عبر الأردن.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...