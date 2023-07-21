https://sputnikarabic.ae/20230721/خبير-عدم-رضا-الغرب-عن-الهجوم-المضاد-وفشله-دفع-أوكرانيا-للتوجه-صوب-القرم-1079284977.html

خبير: عدم رضا الغرب عن الهجوم المضاد وفشله دفع أوكرانيا للتوجه صوب القرم

خبير: عدم رضا الغرب عن الهجوم المضاد وفشله دفع أوكرانيا للتوجه صوب القرم

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T15:08+0000

2023-07-21T15:08+0000

2023-07-21T15:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: عدم رضا الغرب عن الهجوم المضاد وفشله دفع أوكرانيا للتوجه صوب القرم خبير: عدم رضا الغرب عن الهجوم المضاد وفشله دفع أوكرانيا للتوجه صوب القرم

العمليات العسكرية تنتقل صوب البحر الأسود بعد فشل الهجوم المضاد. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد علي مقصود:"البنتاغون" يرصد مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا و"إف 16" لن تصل قبل عام. وعن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الدكتور فراس شبول:بولندا تنشر قواتها العسكرية على الحدود مع بيلاروسيا وقلق من تدريبات فاغنر وبيلاروسيا. عن هذا الموضوع أضاف شبول قائلا:واشنطن ترسل مدمرة صواريخ ومقاتلات إلى الشرق الأوسط . عن هذا الموضوع قال الخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:مكتب للناتو في الأردن وخطوة غربية ذات طابع عسكري. عن هذا الموضوع، أضاف الشريفي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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